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«Белоруснефть» планирует выйти на рынок премиум-сервиса в добыче трудноизвлекаемой нефти
Источник материала: ОНТ
Эпоха легкой нефти закончилась. «Белоруснефть» намерена выйти на рынок премиум-сервиса в добыче трудно извлекаемого сырья.
Технология plug and perf появилась в нашей стране в 2019-м. Это стратегическое направление, поскольку основные запасы нефти в Беларуси – трудноизвлекаемые.
Востребована технология и за рубежом. Поэтому в ближайшее время белорусские нефтяники планируют предложить свой опыт и навыки компаниям в России и Украине. В России новый метод по добыче нефти только начинают использовать, а в Украине его нет, хотя сложных залежей достаточно. Это будет услуга «под ключ» – от строительства объекта, проводки, цементирования до освоения.
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Эпоха легкой нефти закончилась. «Белоруснефть» намерена выйти на рынок премиум-сервиса в добыче трудно извлекаемого сырья. Технология plug and perf появилась в нашей...
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