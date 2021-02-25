«Белоруснефть» планирует выйти на рынок премиум-сервиса в добыче трудноизвлекаемой нефти

Источник материала: ОНТ

Эпоха легкой нефти закончилась. «Белоруснефть» намерена выйти на рынок премиум-сервиса в добыче трудно извлекаемого сырья.

Технология plug and perf появилась в нашей стране в 2019-м. Это стратегическое направление, поскольку основные запасы нефти в Беларуси – трудноизвлекаемые.

Востребована технология и за рубежом. Поэтому в ближайшее время белорусские нефтяники планируют предложить свой опыт и навыки компаниям в России и Украине. В России новый метод по добыче нефти только начинают использовать, а в Украине его нет, хотя сложных залежей достаточно. Это будет услуга «под ключ» – от строительства объекта, проводки, цементирования до освоения.

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