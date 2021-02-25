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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме
Источник материала: ОНТ
Подземные толчки были зафиксированы в центральной части Мьянмы в 10:34 по китайскому времени (05:34 по московскому),
Сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 210 км к северу от города Мейтхила.
Данные о жертвах и разрушениях не приводятся.
Фото: tournavigator.pro
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Подземные толчки были зафиксированы в центральной части Мьянмы в 10:34 по китайскому времени (05:34 по московскому), сообщает агентство «ТАСС». Сейсмологическая...
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