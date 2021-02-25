Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Источник материала: ОНТ

Подземные толчки были зафиксированы в центральной части Мьянмы в 10:34 по китайскому времени (05:34 по московскому), сообщает агентство «ТАСС».

Сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 210 км к северу от города Мейтхила.

Данные о жертвах и разрушениях не приводятся.

Фото: tournavigator.pro

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram