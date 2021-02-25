Надежда Остапчук: «Говорят, что будет новая кандидатура на пост главы НОК, но я не знаю, это зависит от настроения Лукашенко»









- 26 февраля пройдет заседание НОК Беларуси. Изберут ли Лукашенко президентом НОК на новый срок?





– Сложно прогнозировать. Говорят, что скорее всего там будет новая кандидатура на пост главы НОК, но я не знаю, это зависит от настроения Лукашенко. Тем более, вы же знаете, что проходит с его одобрения, поэтому если кандидата подберут, то «выберут», а если кандидата не подберут, то, скорее всего, Лукашенко останется.





- Если за Лукашенко, скажем так, не проголосуют, то поможет ли это избежать санкций МОК?





– Думаю, что это возможно. Тем более одна из претензий МОКа – нарушения хартии, где есть такой пункт, что государственный служащий, государственный управленец не должен занимать такой пост. Политика должна быть в стороне от НОК. Поэтому я не знаю... И так сколько времени они на это глаза закрывали, возможно, сейчас уже не захотят закрывать. Поэтому, возможно, будет рассматриваться такой вариант, что у нас сменится президент НОКа.





- То есть вы против таких совмещений?





– Конечно. Это неправильно. Это действительно очень большой кусок работы, и когда человек занимает 10 должностей, то ни к чему хорошему это не приводит. Человек должен заниматься спортом, заниматься командой, развивать спорт и т.д. И это он должен делать 24 часа в сутки, а не раз в полгода вспоминать о том, что у меня ж спорт есть, пойду немножко «ператрахну» его, покричу, постучу по столу. Это не управление, это контроль.





- А вы не думали выдвинуться в исполком НОК?





– Не хочу и не думала об этом.





- Кого вы бы хотели видеть в качестве председателя НОК Беларуси?





– Сложно. Если была бы нормальная процедура выборов. Если б члены исполкома НОК были бы действительно от спорта, которые болеют за спорт, тогда кандидаты бы выдвигались, боролись бы за этот пост, а не так, как обычно происходит: на безальтернативной основе человек выдвигается – и все, как истуканы, руки поднимают «за».





Где нет борьбы, где нет дебатов, где нет соперничества между кандидатами – это не выборы, а назначение.





А кого хотела бы видеть? Да достаточно у нас ребят. Но те, кто может хочет, они свою кандидатуру, когда нет честных правил, не выдвинут. Тут даже не важно, кого бы я хотела выдвинуть. Главное, чтобы человек сам хотел, а мы бы его уже там поддержали... Или не поддержали – это другой вопрос. Сходу я так могу назвать кого-то одного. Надо посидеть, поразмышлять. Есть люди, но хотят ли они сами этого.





- И еще по поводу Лукашенко. Если бы стоял выбор: Беларусь на Олимпиаде или Лукашенко – глава НОК. Как думаете, чтобы он выбрал?





– Надеюсь, что он выбрал бы Беларусь на Олимпиаде. Думаю, что для него демонстрация того же флага важнее, чем эта должность, которая ему абсолютно по барабану, он ее просто занимал дополнительно для галочки, – сказала Остапчук.



