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В Австралии вступил в действие закон про оплату новостей

25.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, отметил главный казначей страны.

Парламент Австралии одобрил законопроект, согласно которому цифровые платформы обязаны платить СМИ за их новости. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

По его словам, упомянутый законопроект предложил глава правительства Скотт Моррисон, пишет telegraf.by

«Парламент одобрил <...> обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров», — указано на сайте главного казначея.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

Как сообщалось, Facebook в Австралии заблокирует возможность просматривать и обмениваться новостями. Как заявил руководитель австралийского филиала компании Уильям Истон, так в соцсети решили ответить на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.
 
Теги: Новости
 
 
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Новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, отметил главный казначей страны.
 
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