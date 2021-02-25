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Еврокомиссия поддерживает Литву в деле блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС в Европу

25.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок Европы электороэнергии с БелАЭС.



"Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после встречи с К. Симсон. Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже – таким образом, Литва потребляет белорусскую электроэнергию и платит за нее.

"Это создает угрозу для проекта синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", – отметил Д. Крейвис. Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для ЕС.
 
 
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Ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок...
 
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