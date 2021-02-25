В Гомеле снова осудили водителя, который пьяным насмерть сбил детей, отсидел, выпил — и снова насмерть сбил

пишет auto.tut.by Гончарову дали семь лет колонии в условиях общего режима с принудительным лечением от алкоголизма,auto.tut.by





Кроме этого, потерпевшим сторонам — 17-летнему Артему и матери погибшей Кристины — по иску выплатят в качестве компенсации морального вреда 50 и 75 тысяч рублей соответственно.





Но платить эти деньги должна будет жена Гончарова: она в суде была гражданским ответчиком, так как является владелицей машины, на которой обвиняемый совершил смертельное ДТП.





Женщина иск не признала: сообщила суду, что у нее таких денег нет, принесла справки с работы о размере заработной платы — она не превышает 300 рублей.





Гончаров просил суд не требовать с супруги денег. «Во всем виноват только я. Пусть все вешают на меня и из меня все высчитывают, буду выплачивать до конца своей жизни».





Напомним, трагедия произошла 18 июля прошлого года недалеко от аэропорта Гомель . Гончаров на своих «жигулях» съехал на правую обочину и там сбил 16-летних велосипедистов Кристину и Артема. Девушку отбросило на проезжую часть дороги, где на нее наехал другой автомобиль — Alfa Romeo. От полученных травм она умерла на месте. Парня с травмами доставили в больницу. Позже экспертиза установила: Гончаров был пьян, в его крови обнаружили более двух промилле алкоголя.





А потом оказалось, что несколько лет назад Гончаров уже отсидел за аналогичное ДТП. В октябре 2008 года он, пьяный и без прав, въехал в Ветке в компанию детей — тогда погибли два мальчика, 10 и 13 лет. При этом водитель даже не остановился: оставил детей умирать на асфальте, приехал домой и лег спать.





Гончарова тогда приговорили к семи годам лишения свободы (это было максимальное наказание).