ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В книге «Белорусский Донбасс» нашли «признаки проявления экстремизма»

25.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В книге «Белорусский Донбасс» авторства приговоренной к двум годам колонии Катерины Андреевой (Бахваловой) и журналиста Игоря Ильяша нашли признаки проявления экстремизма.


Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим с книгой "Белорусский Донбасс". Фото: facebook.com/UkrEmbMinsk

 К такому выводу пришла Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции в своем заключении от 29 января 2021 года, пишет Ильяш на своей странице в Facebook.
 
С его слов, о заключении комиссии стало известно из протокола, который был составлен сегодня на журналиста Романа Васюковича. В декабре 2020 года Васюкович возвращался из Киева в Минск из командировки. Сотрудники таможни отправили его на усиленный досмотр, в ходе которого был конфискован ноутбук и два экземпляра книги «Белорусский Донбасс». Изъятое направили на экспертизу на экстремизм.

Позже ноутбук ему вернули, а за перевозку книг на журналиста составили протокол по ч.1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

«Тем не менее, в Республиканский список экстремистских материалов книга пока что не включена», — отмечает Ильяш.

При этом Ильяш говорит, что почти не сомневался, что «Белорусский Донбасс» может оказаться под запретом в Беларуси, где «любая правда, любое инакомыслие приравнивается к экстремизму», пишет reform.by

«Это абсолютно логично, ведь речь идет о неудобной для режима Лукашенко правде. С 2014 по 2020 год международная политика официального Минска строилась на мифе о равноудаленном нейтралитете Лукашенко, на утверждении, что Беларусь является «донором стабильности и безопасности» в регионе. Хотя в действительности политика Лукашенко в отношении конфликта на Донбассе — это одна сплошная ложь и очковтирательство. Разоблачению этой лжи и выяснению истинной роли Беларуси и белорусов в этом конфликте и была посвящена наша книга», — пишет журналист.

В книге «Белорусский Донбасс» рассказывается о беларусах, принимавших участие в войне в Донбассе как со стороны Украины, так и со стороны России. На прошлой неделе в украинском посольстве в Минске прошла ее презентация, в которой также приняли участие посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и временная поверенная в делах Литвы Асте Андрияускене.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В книге «Белорусский Донбасс» авторства приговоренной к двум годам колонии Катерины Андреевой (Бахваловой) и журналиста Игоря Ильяша нашли признаки проявления...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Осиповичском полигоне проходит артиллерийский сбор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by