В книге «Белорусский Донбасс» нашли «признаки проявления экстремизма»





Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим с книгой "Белорусский Донбасс". Фото: facebook.com/UkrEmbMinsk





пишет Ильяш на своей странице в Facebook. К такому выводу пришла Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции в своем заключении от 29 января 2021 года,Ильяш на своей странице в Facebook.

С его слов, о заключении комиссии стало известно из протокола, который был составлен сегодня на журналиста Романа Васюковича. В декабре 2020 года Васюкович возвращался из Киева в Минск из командировки. Сотрудники таможни отправили его на усиленный досмотр, в ходе которого был конфискован ноутбук и два экземпляра книги «Белорусский Донбасс». Изъятое направили на экспертизу на экстремизм.





Позже ноутбук ему вернули, а за перевозку книг на журналиста составили протокол по ч.1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).





«Тем не менее, в Республиканский список экстремистских материалов книга пока что не включена», — отмечает Ильяш.





пишет reform.by При этом Ильяш говорит, что почти не сомневался, что «Белорусский Донбасс» может оказаться под запретом в Беларуси, где «любая правда, любое инакомыслие приравнивается к экстремизму»,reform.by





«Это абсолютно логично, ведь речь идет о неудобной для режима Лукашенко правде. С 2014 по 2020 год международная политика официального Минска строилась на мифе о равноудаленном нейтралитете Лукашенко, на утверждении, что Беларусь является «донором стабильности и безопасности» в регионе. Хотя в действительности политика Лукашенко в отношении конфликта на Донбассе — это одна сплошная ложь и очковтирательство. Разоблачению этой лжи и выяснению истинной роли Беларуси и белорусов в этом конфликте и была посвящена наша книга», — пишет журналист.





В книге «Белорусский Донбасс» рассказывается о беларусах, принимавших участие в войне в Донбассе как со стороны Украины, так и со стороны России. На прошлой неделе в украинском посольстве в Минске прошла ее презентация, в которой также приняли участие посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и временная поверенная в делах Литвы Асте Андрияускене.



