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«Была надежда на светлое будущее». Российского актера спросили о самой доброй ситуации в жизни, и он вспомнил Брест

25.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иван Янковский признался, что прослезился, потому что такого никогда не видел.




Иван Янковский – известный российский актер, исполнитель главной роли в сериале «Топи». Во время прямого эфира с «КиноПоиском» артиста попросили рассказать о самой доброй жизненной ситуации, которая позволила поверить в человечество. И он вспомнил Брест.

«Это было на съемках фильма «Топи», когда были протесты [в Бресте летом 2020-го]. Был день, когда девчонки вышли с гвоздиками на проспект. Мы в этом момент ехали из кафе, у нас был выходной. И я натурально прослезился, потому что я такого никогда не видел», – признался интернет-севрису Янковский.

Он рассказал, что в тот день «весь проспект, весь бульвар, все улицы просто были наполнены девушками, и они стояли с гвоздиками».

«И все пели, а проезжающие машины сигналили, – продолжил актер. – В этот момент у меня была надежда на светлое будущее по поводу всего, не только ситуации, где мы были. Что существует добро, существует свет».

Напомним, протесты в Беларуси начались летом 2020-го года после оглашения результатов выборов президента страны. В акциях принимали участие и девушки. Впервые исключительно женская цепь солидарности образовалась в Бресте 12 августа. Жительницы города поддержали других белорусок, которые накануне начали выходить на оживленные улицы в разных уголках страны и таким образом просили остановить насилие в отношении протестующих против результатов выборов и в целом всех белорусов.
 
Теги: Брест
 
 
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Иван Янковский признался, что прослезился, потому что такого никогда не видел.
 
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