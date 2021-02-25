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Виталий Кутузов: важно, чтобы выбранный белорусский клуб не был зависим от государства

25.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале февраля любителей спорта ошарашила новость о том, что итальянский миллиардер Маурицио Миан готов вложить деньги в один из белорусских футбольных клубов.

Виталий Кутузов: важно, чтобы выбранный белорусский клуб не был зависим от государства
Своим партнером итальянец назвал бывшего игрока национальной сборной Беларуси Виталия Кутузова.

Кутузов пояснил, почему выбор инвестора пал на клуб "Крумкачы".

"Я хорошо информирован о состоянии дел в белорусском футболе и в каждом клубе по отдельности. Принципиально важно было, чтобы команда не зависела от государства, чтобы владелец был частный. Мы не один раз обсуждали это с Мианом, решили не просто попробовать, а доказать, что можно обходиться без бюджетных вливаний. Именно по такому пути идет абсолютное большинство стран мира. Уверен, мы выбрали правильную тактику", — цитирует Кутузова Sputnik.

Виталий отмечает, что в клубе, который не сидит на господдержке, неизбежно появляется ответственность за принятия решений и их финансовую эффективность.

"В этом случае появляется спрос на профессионализм у тренерского состава, игроков, руководителей и даже рядовых работников клуба, что приводит к качественным изменениям. Это — аксиома", — убежден Кутузов.
 
Теги: Новости
 
 
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В начале февраля любителей спорта ошарашила новость о том, что итальянский миллиардер Маурицио Миан готов вложить деньги в один из белорусских футбольных клубов.
 
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