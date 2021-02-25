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Виталий Кутузов: важно, чтобы выбранный белорусский клуб не был зависим от государства
Источник материала: Партизан
В начале февраля любителей спорта ошарашила новость о том, что итальянский миллиардер Маурицио Миан готов вложить деньги в один из белорусских футбольных клубов.
Своим партнером итальянец назвал бывшего игрока национальной сборной Беларуси Виталия Кутузова.
Кутузов пояснил, почему выбор инвестора пал на клуб "Крумкачы".
"Я хорошо информирован о состоянии дел в белорусском футболе и в каждом клубе по отдельности. Принципиально важно было, чтобы команда не зависела от государства, чтобы владелец был частный. Мы не один раз обсуждали это с Мианом, решили не просто попробовать, а доказать, что можно обходиться без бюджетных вливаний. Именно по такому пути идет абсолютное большинство стран мира. Уверен, мы выбрали правильную тактику", —
Виталий отмечает, что в клубе, который не сидит на господдержке, неизбежно появляется ответственность за принятия решений и их финансовую эффективность.
"В этом случае появляется спрос на профессионализм у тренерского состава, игроков, руководителей и даже рядовых работников клуба, что приводит к качественным изменениям. Это — аксиома", — убежден Кутузов.
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В начале февраля любителей спорта ошарашила новость о том, что итальянский миллиардер Маурицио Миан готов вложить деньги в один из белорусских футбольных клубов.
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