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В Гомельской области открыли новое месторождение нефти

25.02.2021 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Гомельской области открыли новое месторождение нефти

  • 25.02.2021, 10:19
В Гомельской области открыли новое месторождение нефти
фото: Belsat.eu

Предварительные запасы превышают полмиллиона тонн.

В Гомельской области открыли новое месторождение нефти. Новое месторождение получило название «Восточно-Избыньское». Оно открыто в центральной зоне Припятского прогиба, это Хойникский район, сообщает ОНТ.

Припятский прогиб, как показали недавние исследования, богат углеводородами. Прошлой весной здесь уже находили нефть. На новом месторождении пока пробурили только одну скважину. На очереди еще тринадцать.

Залежи углеводородов находятся на глубине свыше 4-х километров. Лабораторные исследования показали, что сырье имеет отличные характеристики.

— Приток нефти — 20 кубических метров в сутки. Предварительные запасы превышают полмиллиона тонн. Нефть хорошего качества. Мы рассчитываем, что данные проекты в перспективе принесут нам хорошую доходность, позволят сформировать положительную динамику прироста качественных запасов нефти и, что самое главное, позволят увеличивать ежегодно годовые объемы добычи нефти в Беларуси, — говорит заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть» Петр Повжик.

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