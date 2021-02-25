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«Не сдаемся и шагаем вперед!»: белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности

25.02.2021 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Не сдаемся и шагаем вперед!»: белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности

  • 25.02.2021, 10:15
«Не сдаемся и шагаем вперед!»: белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности

Она посвящена 200 дням Революции.

Белорусы Вроцлава провели акцию, посвященную 200 дням с начала невероятного белорусского протеста, сообщат телеграм-канал «Хартия 97%».

«Мы вспомнили о политзаключенных и выразили свою поддержку всем, кто каждый день борется с тьмой, чтобы свет победил, чтобы у наших детей было будущее.

Белорусы-прекрасный, свободный народ, который заслуживает хорошей жизни, но за свое светлое будущее нам еще нужно побороться. То не сдаемся и шагаем вперед! Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.







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