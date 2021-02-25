Источник материала: Хартия'97

«Не сдаемся и шагаем вперед!»: белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности 25.02.2021, 10:15

Она посвящена 200 дням Революции.

Белорусы Вроцлава провели акцию, посвященную 200 дням с начала невероятного белорусского протеста, сообщат телеграм-канал «Хартия 97%» .

«Мы вспомнили о политзаключенных и выразили свою поддержку всем, кто каждый день борется с тьмой, чтобы свет победил, чтобы у наших детей было будущее.

Белорусы-прекрасный, свободный народ, который заслуживает хорошей жизни, но за свое светлое будущее нам еще нужно побороться. То не сдаемся и шагаем вперед! Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

























Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу