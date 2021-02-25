|
«Не сдаемся и шагаем вперед!»: белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
«Не сдаемся и шагаем вперед!»: белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности
Она посвящена 200 дням Революции.
Белорусы Вроцлава провели акцию, посвященную 200 дням с начала невероятного белорусского протеста, сообщат телеграм-канал
«Мы вспомнили о политзаключенных и выразили свою поддержку всем, кто каждый день борется с тьмой, чтобы свет победил, чтобы у наших детей было будущее.
Белорусы-прекрасный, свободный народ, который заслуживает хорошей жизни, но за свое светлое будущее нам еще нужно побороться. То не сдаемся и шагаем вперед! Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она посвящена 200 дням Революции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)