Источник материала: Хартия'97

Ученые разгадали многолетнюю тайну «потерянного льда» на Земле 25.02.2021, 10:00

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фото с сайта: golos.ua

Это объясняет многие загадки ледниковых периодов.

Во время ледниковых периодов уровень моря падает из-за того, что образовавшиеся ледники сохраняют в себе воду. До сих пор компьютерные модели не смогли согласовать высоту уровня моря с толщиной ледников, пишет popmech.ru .

Несоответствия массы воды и массы ледников во времена ледникового и межледникового периодов привели к «проблеме пропавшего льда». Теперь ученые использовали новый метод измерения и смогли решить эту проблему

Во время перехода от ледниковых периодов к межледниковым ледники Гренландии, Северной Америки и Европы постепенно увеличиваются и уменьшаются на протяжении десятков тысяч лет. Чем больше воды превращается в лед, тем меньше ее остается в океанах и тем ниже уровень моря.

Климатологи сегодня изучают, как сильно могут растаять ледники в ближайшие столетия из-за антропогенного изменения климата, и насколько сильно в результате увеличится уровень моря. Для этого ученые анализируют прошлое. Если они смогут понять, как рос и таял лед во время прошлых ледниковых и межледниковых периодов, то смогут сделать ценные выводы о последствиях глобального потепления климата.

«Проблема пропавшего льда» оставалась нерешенной в течение многих лет. Она описывает несоответствие двух различных научных подходов, которые стремились соотнести высоту уровня моря и толщину ледников на пике последнего ледникового периода — примерно 20 000 лет назад. Авторы новой работы нашли решение этой проблемы. Они учли множество геологических условий в ледниковых регионах — оценили угол наклона поверхности ледника к горизонту, направления течения талой воды с них, а также сопротивление скал и осадочных пород у основания ледника потоку стекающей воды.

Анализируя все эти параметры, авторы смогли корректно сравнить уровень моря и массу ледников. По расчетам авторов, уровень моря 20 000 лет назад был примерно на 116 метров ниже, чем сегодня. Эти данные показывают, что никакого «пропавшего льда» не существует и все данные при таком подсчете сходятся. Ошибки в предыдущих расчетах, по словам ученых, могут быть связаны с неточностью изотопной модели — ранее ученые показали, что на промежутках времени в 20 000 лет и ранее она не позволяет достаточно хорошо вычислить массу воды и ледников.

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