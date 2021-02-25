Источник материала: Хартия'97

Время дать в бубен! 25.02.2021, 9:29

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фото: Новая Газета

Чтобы вертикаль на глиняных ногах рухнула.

В Якутске СК возбудил против шамана Александра Габышева уголовное дело о насилии над полицейским, пишет телеграм-канал «Серпом По» .

Что он сделал-то? Бубном полицая огрел что ли, когда силовики вломились за ним в дом родственников? Порчу на них навел?

Вошел в транс и, словно Брюс Ли, раскидал амбалов? И не шаману, а членам группы захвата на самом деле принадлежат следы крови, обнаруженные впоследствии в перевернутом вверх дном доме?

В любом случае, крайне опасный человек для Путина, если он так боится его похода на Москву и проведения обряда изгнания.

Может, и правда не хватает лишь последнего удара в бубен. Чтобы от его вибрации вертикаль на глиняных ногах, на троне которой вопреки всему продолжает восседать наш Бессмертный Кощей, рухнула.

И, наконец, игла Кощея сломалась, Всевидящее Око Саурона погасло на рухнувшей Темной Башне Барад-Дура, а злая Бастинда растаяла от ведра воды, "как кусок сахара в стакане чая".

Ну, правда, какой еще "Бог, царь или герой" и что конкретно должен сделать? Погибнуть еще чуть ближе к стенам Кремля? Снять фильм про еще более дорогой и пошлый путинский дворец? Раскопать "панамское досье" покрупнее? Подождать еще несколько лет, пока ценники в магазинах и состояния друзей президента прибавят нолик? Предать анафеме Путина с Гундяевым? Вызвать дождь? Воскреснуть? Явить еще какое-нибудь чудо...?

Чтобы народ перестал, как под гипнозом, смотреть на Сказочного Обнуленыша, укравшего у него страну, которая под его мудрым руководством идет к упадку, войне и гибели. Того, кто одновременно обвешивает себя амулетами и натужно изображает православного верующего, регулярно крестясь так, как никто в мире не умеет. При этом греша столько, что будущие историки от одного перечисления этих подвигов устанут.

"Арфы нет, возьмите бубен", дорогие россияне! Нет бубна, возьмите в собственные руки уже что-нибудь. Лучше всего судьбу собственной страны.

Пока на акциях протеста и солидарности (оставив выяснения отношений между собой на потом), на акциях гражданского неповиновения и на забастовках, на выборах (пусть даже" на пеньках") в качестве наблюдателей и активных избирателей, в семье, в интернете, на работе и т.д. и т.п. мы сами не дадим Ему в бубен, ничего не изменится. К лучшему - точно.

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