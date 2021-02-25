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Ученые выяснили, каких людей чаще кусают комары

25.02.2021 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, каких людей чаще кусают комары

  • 25.02.2021, 9:06
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Ученые выяснили, каких людей чаще кусают комары

Закономерность работает для всех видов насекомых.

Ученые установили, что комары чаще кусают людей, пот которых имеет запах молочной кислоты. В ходе исследований удалось выяснить, что насекомые не ориентируются по группе крови или цвету кожи, как принято считать, пишет lenta.ua.

Пот человека содержит множество веществ, имеющих собственный аромат. Сильный запах выделяют карбоновые кислоты, аммиак, сулькатон и молочная кислота. Именно последняя служит приманкой для комаров, так как благодаря соединениям, содержащимся в ней, насекомые могут поддерживать жизненную энергию. Специалисты отмечают, что вид комара практически не имеет значения для выбора жертвы. Кроме того, насекомое не может ориентироваться по группе крови человека, так как от нее не зависит запах пота, который издает тело. Самцы всех видов комаров никогда не кусают людей, предпочитая кровь животных. Установить причину данного факта, подтвержденного исследованиями, пока не удалось.

Также предпочтения комаров не меняются в зависимости от времени года. Активность насекомых в летний период обусловлена сезоном размножения, из-за которого самкам необходимо как можно больше энергии для откладывания личинок. В зимнее время даже в жарких странах количество комаров существенно снижается, несмотря на постоянную высокую температуру воздуха.

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Закономерность работает для всех видов насекомых.
 
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