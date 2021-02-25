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Политолог: Есть несколько причин, по которым Медведев унизил Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Политолог: Есть несколько причин, по которым Медведев унизил Лукашенко
Дело не просто в игнорировании нелегитимного.
Лукашенко должен был встретиться в Сочи с Дмитрием Медведевым, но
Секретариат Дмитрия Анатольевича заявил, что у него «плотный график». Переводя с чиновничьего на русский: Медведев предпочел чем-то более полезным заняться, недели тратить его на Лукашенко.
Здесь вообще несколько причин произошедшего:
- Во-первых, сложные отношения между двумя политиками еще со времен президентства Медведева. К примеру, пятисерийный фильм-расследование «Крестный батька»(на НТВ) с критикой Лукашенко и его схем вышел в период каденции именно Медведева.
- Во-вторых, сам Медведев и его команда неоднократно негативно высказывались об Лукашенко (Google в помощь. Там целая подборка за разные годы).
- В-третьих, Лукашенко несколько раз публично размазывал Медведева.
А еще одной версией срыва встречи является стратегия российской стороны разыгрывать - хорошего (Путин) и злого (Медведев) полицейского.
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Дело не просто в игнорировании нелегитимного.
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