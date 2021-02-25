Военный признался, что застрелил Шутова — судья признала протестующего виновным. Какой срок дали свидетелю выстрела?

Источник материала: KYKY

В Бресте вынесли приговор Геннадию Шутову, в которого стрелял военный

во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.

«Справедливый» суд признал Шутова и Кордюкова виновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Напомним, 43-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил смертельное огнестрельное ранение в голову во время разгона протеста в Бресте. Уголовное дело по факту убийства Шутова все еще не завели. Кордюков был рядом, когда стреляли в Шутова, но смог убежать. Того задержали только 14 августа и отправили в Минск на «Володарку», в СИЗО №1.

По версии обвинения, Кордюков и Шутов в состоянии алкогольного опьянения целенаправленно подошли к военнослужащим — прапорщику Галицыну и капитану Гаврилову — и предъявили им претензии, поскольку те выявляли людей, участвующих в акциях протеста. Затем, утверждает следствие, Кордюков с целью убить Гаврилова за его служебную деятельность ударил того в голову принесенной металлической трубой.

В обвинении сказано, что Гаврилов произвел предупредительный выстрел в воздух и вместе с Галицыным направился к Шутову и Кордюкову для того, чтобы задержать их. Тогда Кордюков бросил трубу в Галицына и попал ему в руку, после чего стал убегать. Галицын сделал два выстрела, однако Кордюков скрылся в толпе. В это время Шутов схватил Гаврилова за ногу и попытался повалить на землю, и Гаврилов решил выстрелить тому в правое плечо, однако Шутов сместился, и пуля попала ему в затылок.

На суде Гаврилов признался, что застрелил Шутова. Судья спросила у него, почему он стрелял не в ногу Шутову? На это Гаврилов ответил, что боялся попасть в себя. На вопрос, мог ли Гаврилов избежать выстрела в затылок Шутову и сохранить ему жизнь, тот сказал: «Я сделал всё, что мог. Я плохо себя чувствовал», — пишет «Брестская газета».

Александр Кордюков вину не признал.