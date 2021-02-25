|
Вот сколько дел за экстремизм завели в Беларуси на сторонников перемен
Источник материала: KYKY>
В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Следственного комитета Иван Носкевич
«Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года. СК расследует более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности».
Напомним, мы уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Следственного комитета Иван Носкевич объявил, сколько уголовных дел «экстремистской направленности» завели в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)