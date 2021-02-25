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Вот сколько дел за экстремизм завели в Беларуси на сторонников перемен

25.02.2021 10:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Следственного комитета Иван Носкевич объявил, сколько уголовных дел «экстремистской направленности» завели в Беларуси, с начала старта избирательной кампании 2020 года. Присядьте. 

«Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года. СК расследует более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности». 

Напомним, мы уже рассказывали вам, какие изменения могут внести в закон об экстремизме. И что если их внесут, «КГБ будет вести списки людей и организаций, которые посчитают экстремистскими, а людям, признанным «экстремистами», будет запрещено заниматься профессиональной деятельностью и свободно совершать крупные финансовые операции». 

 
 
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В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Следственного комитета Иван Носкевич объявил, сколько уголовных дел «экстремистской направленности» завели в...
 
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