Вот сколько дел за экстремизм завели в Беларуси на сторонников перемен

Источник материала: KYKY

В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Следственного комитета Иван Носкевич объявил , сколько уголовных дел «экстремистской направленности» завели в Беларуси, с начала старта избирательной кампании 2020 года. Присядьте.

«Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года. СК расследует более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности».

Напомним, мы уже рассказывали вам, какие изменения могут внести в закон об экстремизме. И что если их внесут, «КГБ будет вести списки людей и организаций, которые посчитают экстремистскими, а людям, признанным «экстремистами», будет запрещено заниматься профессиональной деятельностью и свободно совершать крупные финансовые операции».