﻿ Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года достиг $1,7 млрд.. 21.by
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Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года достиг $1,7 млрд.

25.02.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $1,7 млрд., что составляет 3,2% к ВВП.

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года был зафиксирован приток капитала в виде заимствований на внешних рынках в объеме $1,8 млрд. или те же 3,2% к ВВП. Таким образом, только за год ситуация ухудшилась условно на $3,5 млрд.

Об этом сообщает Нацбанк РБ со ссылкой на данные платежного баланса страны.

Объем реальных прямых инвестиций за 11 месяцев 2020 года составил всего $200 млн. Еще около $1 млрд. пришлось на реинвестированные доходы.

«Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,2 млрд., при этом реинвестированные доходы составили $1 млрд.», - сказано в отчете регулятора.

За январь-ноябрь 2020 года сальдо текущего счета платежного баланса сложилось отрицательным в размере $33,9 млн. или 0,1% к ВВП (январь-ноябрь 2019 года – минус $0,6 млрд. или 1% к ВВП.

Сальдо первичных доходов за январь-ноябрь 2020 г. сформировалось с дефицитом в размере $2,5 млрд. (за январь-ноябрь 2019 г. сальдо составляло минус $1,7 млрд.).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $0,5 млрд. против $0,9 млрд. за январь-ноябрь 2019 года.

 
 
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Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $1,7 млрд., что составляет 3,2% к ВВП.
 
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