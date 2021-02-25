Александра Кордюкова виновным в сопротивлении лицу, охраняющему общественный порядок, а также в попытке убийства. Кордюкову присудили 10 лет колонии усиленного режима, передает Свабода . 25 февраля в Бресте областной суд вынес решение о признаниивиновным в сопротивлении лицу, охраняющему общественный порядок, а также в попытке убийства. Кордюкову присудили 10 лет колонии усиленного режима, передает













Это столько, сколько и просил прокурор. Сам Кордюков (на фото) своей вины не признал.





Вместе с Александром Кордюковым виновным в неподчинении должностному лицу «без назначения наказания» признали убитого в августе 2020 года Геннадия Шутова. Его на процессе представляла дочь Анастасия, она просила суд признать отца невиновным. Уголовного дела по факту гибели Геннадия Шутова так и не возбудили.





Суд прошел в открытом режиме, закрытой была только часть заседания на второй день, где озвучивались материалы из «секретного тома» дела.





"Пострадавшими" на процессе выступили двое военнослужащих Марьиногорского спецназа - прапорщик Арсений Голицын и капитан Роман Гаврилов. По материалам дела и признаниям самого Гаврилова, именно его выстрел из пистолета Макарова стал смертным для Геннадия Шутова.