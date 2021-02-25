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Верх цинизма! Убитого силовиками Геннадия Шутова признали "виновным"

25.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А свидетеля его убийства Александра Кордюкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Верх цинизма! Убитого силовиками Геннадия Шутова признали "виновным"
25 февраля в Бресте областной суд вынес решение о признании Александра Кордюкова виновным в сопротивлении лицу, охраняющему общественный порядок, а также в попытке убийства. Кордюкову присудили 10 лет колонии усиленного режима, передает Свабода.



Это столько, сколько и просил прокурор. Сам Кордюков (на фото) своей вины не признал.

Вместе с Александром Кордюковым виновным в неподчинении должностному лицу «без назначения наказания» признали убитого в августе 2020 года Геннадия Шутова. Его на процессе представляла дочь Анастасия, она просила суд признать отца невиновным. Уголовного дела по факту гибели Геннадия Шутова так и не возбудили.

Суд прошел в открытом режиме, закрытой была только часть заседания на второй день, где озвучивались материалы из «секретного тома» дела. 

"Пострадавшими" на процессе выступили двое военнослужащих Марьиногорского спецназа - прапорщик Арсений Голицын и капитан Роман Гаврилов. По материалам дела и признаниям самого Гаврилова, именно его выстрел из пистолета Макарова стал смертным для Геннадия Шутова.
 
Теги: Брест
 
 
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А свидетеля его убийства Александра Кордюкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
 
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