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Утром в Минске Chrysler сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
На столичной улице Панченко пешеход попал под колеса автомобиля,
Авария произошла 25 февраля, около 07.40. По предварительной информации, водитель Chrysler ехал со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Сухаревской. Напротив дома № 70 он сбил 33-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
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