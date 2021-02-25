Утром в Минске Chrysler сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

На столичной улице Панченко пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.





Авария произошла 25 февраля, около 07.40. По предварительной информации, водитель Chrysler ехал со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Сухаревской. Напротив дома № 70 он сбил 33-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.