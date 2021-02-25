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Усов: «Потом население заплатит в десятки раз больше»

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о подстраховке властей, заморозивших цены на ряд лекарств и продуктов.

Усов: «Потом население заплатит в десятки раз больше»

– Это попытка притупить социально-экономическое недовольство населения в весенне-летний период. Власть действует на опережение, – пишет Павел Усов. – Это стремление подстраховаться и убрать (сдержать) возможные факторы роста недовольства и социального напряжения. Выбить у протеста экономический базис.

Это также показатель неуверенности власти в том, что ситуация полностью под контролем, и что протестов удаться избежать. Ситуация остается не предсказуемой, Лукашенко не может исходить из предположений: может будут протесты, а может нет. Он пытается свести к минимуму эти возможности, сделать процессы прогнозируемыми.

Естественно режим будет действовать всеми способами и средствами, от террора до популизма в борьбе с обществом.  До лета политика террора будет оставаться на очень высоком уровне, к этому добавится крайний популизм.

Понятно, что заморозка цен не улучшит ситуации, но задача в том, чтобы ее не усугубить в краткосрочный период. Ведь кризис никуда не делся. Да, одной стороны жесткие репрессии и террор должны были запугать население, но инфляция, рост цен (особенно если это будет резкий скачек цен), падение покупательной способности и благосостояния, могут усилить недовольство, раздражимость населения и стать дополнительным мотиватором для протестов, в том числе и в регионах. Это сделает положение Лукашенко еще более неустойчивым. Ему нужен «экономический успех», стабильность.

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Кроме того, «забота» о гражданах должна улучшить имидж Лукашенко, хотя бы на краткосрочный период. Понятно, что экономический популизм обойдется стране очень дорого, интенсивный рост цен будет так или иначе в других сферах экономики, да и заморозка будет не долгой.

Но для Лукашенко неважно, что произойдет в сентябре, важно сохранить «стабильность» системы в апреле-мае. Пережить кризисную весну, уничтожить сопротивление и купить пассивность масс, а потом население заплатит в десятки раз больше.

 
 
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Политолог – о подстраховке властей, заморозивших цены на ряд лекарств и продуктов.
 
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