Источник материала: UDF



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«Следственный комитет расследует более 2,3 тысячи уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли, — весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — заявил глава ведомства Иван Носкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Беларуси назвали число возбужденных уголовных дел об экстремизме Эту цирк назвал глава Следственного комитета Иван Носкевич.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает «Sputnik Беларусь».Ранее Носкевич сообщил, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти— первого протестующего, погибшего после начала массовых акций.В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срокнабрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестой месяц.