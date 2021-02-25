Источник материала: UDF



Александр Кордюков. Фото: TUT.BY

пишет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор в Бресте: убитого 11 августа Шутова признали виновным, Кордюкову дали 10 лет Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Суд призналвиновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.Оба потерпевших военнослужащих сил специальных операций, на которых, по версии обвинения, напали брестчане, ранее отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Напомним, 16 февраля в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о сопротивлении и покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок. События, которые стали поводом для разбирательства, произошли 11 августа 2020. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова.Потерпевшими признаны военнослужащие из Марьиной Горки: капитан сил специальных операцийи прапорщик