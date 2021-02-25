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Приговор в Бресте: убитого 11 августа Шутова признали виновным, Кордюкову дали 10 лет

25.02.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приговор в Бресте: убитого 11 августа Шутова признали виновным, Кордюкову дали 10 лет
Александр Кордюков. Фото: TUT.BY
25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову, пишет Tut.by.

Суд признал Геннадия Шутова и Александра Кордюкова виновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Оба потерпевших военнослужащих сил специальных операций, на которых, по версии обвинения, напали брестчане, ранее отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 16 февраля в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о сопротивлении и покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок. События, которые стали поводом для разбирательства, произошли 11 августа 2020. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова.

Потерпевшими признаны военнослужащие из Марьиной Горки: капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын.
 
Теги: Брест
 
 
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
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