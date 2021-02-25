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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приметы и праздники 25 февраля: что нельзя делать в этот день Не начинайте новые дела и не планируйте поездки - это приведет к неудачам.

Она изображает Деву Марию с младенцем, еще этот лик называют Привратницей.Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции, она и получила название в честь обители. 25 февраля - это день, когда монахи на горе Афон обрели этот чудотворный образ.Также Иверская икона прославилась чудесами. Согласно преданиям, когда персидское войско приплыло к берегу Афона и окружило Иверскую обитель, то внезапно разразилась буря, и персы погибли в море. Также считается, что много раз Иверская икона Божьей матери спасала монастырь, не позволяя входить в него людям с нечистыми помыслами. По преданиям, здесь люди избавлялись от разных бед – голода, болезней.Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.Туманы на Алексея – лето будет дождливым.Холодный день – будет теплая и ранняя весна.На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.Сосульки 25 февраля висят длинные – будет хороший урожай на овощи.Не начинайте новые дела и не планируйте поездки - это приведет к неудачам.В этот день празднуют именины: Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ.