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Медики назвали главный признак сахарного диабета

25.02.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали главный признак сахарного диабета
Иллюстративное фото
Сахарный диабет второго типа часто остаётся незамеченным на протяжении многих лет. Выявить его можно, если обратить внимание на пять предупреждающих симптомов, которые указывают на вероятность развития этого заболевания у человека, пишет 20 февраля Express.

Как уточнили специалисты клиники Майо, некоторые из наиболее выраженных признаков стабильно высокого уровня сахара в крови связаны с глазами. Одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока.

«Сначала диабетическая ретинопатия может не вызывать вообще никаких симптомов или выражаться в лёгких проблемах со зрением», — отмечают медики.


Однако по мере прогрессирования болезни могут появляться такие симптомы, как тёмные пятна, пустые области, затуманенное зрение, нарушения цветового восприятия, вплоть до потери зрения.

Проблемы со зрением являются красноречивым признаком сахарного диабета, поэтому при их появлении следует обратиться к врачу, советуют специалисты клиники.
 
 
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Проблемы со зрением являются красноречивым признаком сахарного диабета.
 
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