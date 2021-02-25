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«Сначала диабетическая ретинопатия может не вызывать вообще никаких симптомов или выражаться в лёгких проблемах со зрением», — отмечают медики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали главный признак сахарного диабета Проблемы со зрением являются красноречивым признаком сахарного диабета.

Как уточнили специалисты клиники Майо, некоторые из наиболее выраженных признаков стабильно высокого уровня сахара в крови связаны с глазами. Одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока.Однако по мере прогрессирования болезни могут появляться такие симптомы, как тёмные пятна, пустые области, затуманенное зрение, нарушения цветового восприятия, вплоть до потери зрения.Проблемы со зрением являются красноречивым признаком сахарного диабета, поэтому при их появлении следует обратиться к врачу, советуют специалисты клиники.