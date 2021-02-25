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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро и доллар притормозили, а рубль РФ вырос до максимума за 176 дней Напомним, что вчера стоимость евро поднялась до максимума за три недели.

По даннымпо состоянию на 12:14:Курс доллара упал на 0,0036 BYN до 2,6000 BYN/USD и покинул максимум за 16 дней. Доллар предыдущие шесть торгов дорожал. Его стоимость за это время выросла на 0,0237 BYN.Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,1682 BYN/EUR.Напомним, что вчера стоимость евро поднялась до максимума за три недели.Курс российского рубля вырос ещё на 0,0108 BYN до 3,5418 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже третий день. Его стоимость за это время подскочила на 0,0563 BYN. С начала февраля сотня российских рублей подорожала уже на 0,0960 BYN.Российский рубль дорожает к доллару утром на валютной бирже в Москве. Так, в первые минуты торгов стоимость доллара упала до 73,51 российских рублей.Курс евро опустился до 89,46 российских рублей.