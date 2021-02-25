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Евро и доллар притормозили, а рубль РФ вырос до максимума за 176 дней

25.02.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро и доллар притормозили, а рубль РФ вырос до максимума за 176 дней
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросло ещё на 0,13% и оказалось на максимуме за 176 дней, до максимума за полгода не хватило всего недели.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 12:14:

Курс доллара упал на 0,0036 BYN до 2,6000 BYN/USD и покинул максимум за 16 дней. Доллар предыдущие шесть торгов дорожал. Его стоимость за это время выросла на 0,0237 BYN.

Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,1682 BYN/EUR.

Напомним, что вчера стоимость евро поднялась до максимума за три недели.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0108 BYN до 3,5418 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже третий день. Его стоимость за это время подскочила на 0,0563 BYN. С начала февраля сотня российских рублей подорожала уже на 0,0960 BYN.

Московская биржа


Российский рубль дорожает к доллару утром на валютной бирже в Москве. Так, в первые минуты торгов стоимость доллара упала до 73,51 российских рублей.

Курс евро опустился до 89,46 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Напомним, что вчера стоимость евро поднялась до максимума за три недели.
 
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