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Лебедько: «Планы Лукашенко меняются очень быстро. Это политик, смазанный вазелином»
Источник материала: UDF
Анатолий Лебедько
О переговорах в Сочи
- Я бы видел две составляющие. Политическая и финансово-экономическая. Согласен с оценкой, что Лукашенко вероятнее всего уехал с пустым портфелем. Он не наполнился. Но вот что касается политической составляющей, я думаю, что у него есть определенные результаты. И если сравнивать с речью прошлого года в сентябре, то на ту встречу Лукашенко в Сочи приехал, как он называет – «кульгаючы на две ноги» – значит, прихрамывая на одну и вторую ногу. Он действительно потерял самое главное, что есть у любого политика – легитимность. И вот без легитимности Александр Лукашенко, простите за сравнение, превратился в политического импотента. И тогда у него было действительно сложно, и он вынужден был принимать условия, которые ему надиктовывал Владимир Путин. Он и сейчас с блокнотиком был. Но вот тогда он должен, обязан был все это записывать, и конституционные реформы, и о запуске одной или двух российских партий на политическое пространство страны. И брал на себя определенные обязательства по таймингу и так далее.
Сейчас мне кажется, что то, что ему удалось придушить протесты – он это превратил в политическую виагру для себя. И он привнес в переговорную повестку дня вопрос о том, чтобы пересмотреть сочинские договоренности 2019 года, потому что ситуация у него под контролем. А это означает, по крайней мере, он наверное, привел убедительные аргументы, почему он должен провести конституционную реформу не сейчас в марте, как предполагалось, а может быть в конце года или 2022. Думаю, что с этим результатом он уезжает из Сочи.
О досрочных парламентских и президентских выборах
- Ответ на этот вопрос находится не в Сочи и не в Москве, не в Брюсселе, не в Вашингтоне. А в Минске, Гомеле, Бресте и других городах. Все будет зависеть от активности гражданской. Если протесты вернутся на улицу, то все, начиная от Кремля и заканчивая Брюсселем и Вашингтоном, будут выстраивать соответствующие стратегии и планы действий. Если же Лукашенко будет удерживать ситуацию с помощью репрессий, с помощью конвейера судебного, который сейчас работает каждый день и буквально каждый день люди отправляются не на 15 суток или 27 ареста, а на длительное тюремное заключение. И это уже даже не несколько лет, а там 10-13 лет. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться по весне ситуация внутри Беларуси.
Я лишь скажу, что на самом деле Россия кое-что отжала у Лукашенко. Во-первых, ей удалось повернуть грузопотоки из Беларуси через российский порт. И здесь вопросы не столько о деньгах хотя, например, российская железная дорога получает вполне себе такой приятный куш денежный. Белорусская железная дорога получает крохи. Но это еще одна петля на шее Александра Лукашенко, ещё одна удавка, через которую можно воздействовать в случае некой критической ситуации. Во-вторых, пролонгация договора о двух военных объектах тоже достаточно важно для России. Третье, во время всебелорусского народного собрания и министр Макей, и Александр Лукашенко вполне ясно послали Кремлю такое послание, что если мы будем реализовывать конституционную реформу, то мы оттуда можем стереть, вытереть нейтралитет. Что опять же для уха российских политиков звучит достаточно убедительно и красиво.
Ну пока мы видим Лукашенко в своем репертуаре. Он актер. И сейчас вот последнее время во время всебелорусского народного собрания и во время поездки в Сочи он играл роль такого российского генерал-губернатора. А еще такого эксперта-консультанта как подавливать протесты народа. И намекал, что Путину это тоже достаточно интересно, потому созвучно с той ситуацией, которая есть.
О ВНС
- Это собрание вписывалось в сценарий договоренностей Путина и Лукашенко. Оно должно было принимать решение и вполне возможно принять проект Конституции по неким российским лекалам и заложить основу такого мягкого транзита власти. Что Лукашенко постепенно уходит. Но планы Лукашенко, как вы сами отмечали, они меняются очень быстро. Это политик, смазанный вазелином. Поэтому он из сложных ситуаций иногда просто выскальзывает чудесным образом. И пришло время, что непонятно было, а зачем вот этот хурал его сторонников, его незарегистрированной партии «Ябатька». И тогда Лукашенко просто решил, что он устал и ему нужно релакс сделать, и он собрал сторонников, людей, которые действительно говорили разные приятные слова и это была действительно немногочисленная часть его убежденных сторонников. И Лукашенко получил релакс, компенсацию за то, что ему нанесли травму психологическую вот эти сотни тысяч людей, которые вышли на арену. Но мне кажется, что он на последних минутах решил еще продемонстрировать, что он хочет получить. Он хочет придать этому собранию статус конституционной структуры, и я думаю, что это обсуждалось на встрече новой с Путиным. И Лукашенко говорил, что да, я где-то к концу 25 года ухожу, я не буду президентом Белоруссии. Я возглавлю Всебелорусское народное собрание, которому перейдет некая функция государственная. Важная. Хотя бы контроль над силовиками. Подумает он в таком сценарии, который реализовал на практике Назарбаев. Так что Лукашенко пытается сейчас сделать ребрендинг не столько дорожных карт, сколько договоренностей, которые были в Сочи в сентябре. Увеличить срок своего ухода. Но уйти таким образом, чтобы опять же остаться и сохранять если не 99 или 100% контроля над всей ситуацией. То хотя бы 51.
О перспективах протеста
- Надо признать, что Лукашенко не побежден, но он и не победитель. Ему удалось протест локализовать отчасти и протест вернулся на кухни, в курилку и он продолжает присутствовать действительно в дворовых чатах. И скоро 200 дней протеста и в этом, например, мы отличаемся от России, где все вместилось в 2 недели. В Беларуси это носит длительный затяжной характер. И это противостояние такое окопное, вот окопы Лукашенко, вот окопы его противников и вот в этой ситуации ни одна, ни другая сторона не имеет достаточных сил и ресурсов, чтобы одержать окончательную победу.
Поэтому многое сейчас зависит от внешних факторов и поэтому неслучайно интересны поездки Лукашенко в Сочи. Здесь очень важна сейчас позиция новой американской администрации. И, скорее всего, будет кооперация вместе с ЕС, и Америка может придать динамику и новой санкционной политике и давлению на Александра Лукашенко. И воздействия, в том числе и на Кремль. Что является важным инструментом. Поэтому вот внешние факторы плюс экономическая составляющая.
Лукашенко не имеет никаких чудесных рецептов, как решить экономическую проблему. Наоборот его действия, он вынужден с одной стороны воевать с предпринимателями, потому что это его классовый враг. И Лукашенко только единожды поддался на то, чтобы создать какие-то преференции для IT-сферы и вроде бы эта курица начала нести золотые яйца. Но потом, как только случилась эта ситуация, его классовые враги в первую очередь – люди, которые не страдают от голода, они вышли в первых рядах. И он понимает, что эта социальная группа она представляет для него опасность. Поэтому он будет их уничтожать, у нас уже 14 тысяч айтишников выехали за пределы страны. Это означает, что уезжает налоговая база. У нас сейчас идут по списку и просто закрывают все предприятия, все кафе, которые во время этого процесса отметились какой-то симпатией к протестующим. И опять же это сокращение налоговой базы. Конечно там на омоновцев, на другие спецподразделение денег хватит. Но это приводит к тому, что ранее роптавшие, не получив зарплату, пособие и другие какие-то поддержки своего существования, они могут стать радикальной частью протеста и выйти на улицу. Поэтому сейчас окопное противостояние, многое зависит от внешних факторов и от экономики. Но и первый, и второй фактор больше играют на оппонентов Лукашенко, чем на него самого.
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Он держится на военных. Но не на элите.
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