Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Путин «затроллил» Лукашенко в Сочи Хозяин Кремля, сам того не заметив, подпортил настроение белорусскому правителю.

Светлый верх, красный низ. В такой цветовой гамме пришелна обед со своим белорусским коллегой.Остроумные пользователи социальных сетей предположили, что таким образом Путин решил «потроллить» Лукашенко, одевшись «по схеме БЧБ». Это сочетание цветов в Беларуси в последнее время стало запрещенным. За ее использование присуждают до 15 суток административного ареста.