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Как Путин «затроллил» Лукашенко в Сочи

25.02.2021 11:22 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На встречу с Александром Лукашенко президент России оделся «по схеме БЧБ».

Светлый верх, красный низ. В такой цветовой гамме пришел Владимир Путин на обед со своим белорусским коллегой.

Остроумные пользователи социальных сетей предположили, что таким образом Путин решил «потроллить» Лукашенко, одевшись «по схеме БЧБ». Это сочетание цветов в Беларуси в последнее время стало запрещенным. За ее использование присуждают до 15 суток административного ареста.

Как Путин «затроллил» Лукашенко в Сочи

Кадр из видео
 
 
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Хозяин Кремля, сам того не заметив, подпортил настроение белорусскому правителю.
 
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