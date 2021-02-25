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Как Путин «затроллил» Лукашенко в Сочи
Источник материала: UDFНа встречу с Александром Лукашенко президент России оделся «по схеме БЧБ».
Светлый верх, красный низ. В такой цветовой гамме пришел Владимир Путин на обед со своим белорусским коллегой.
Остроумные пользователи социальных сетей предположили, что таким образом Путин решил «потроллить» Лукашенко, одевшись «по схеме БЧБ». Это сочетание цветов в Беларуси в последнее время стало запрещенным. За ее использование присуждают до 15 суток административного ареста.
Кадр из видео
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Хозяин Кремля, сам того не заметив, подпортил настроение белорусскому правителю.
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