Источник материала: Хартия'97

Большой армянский переполох 25.02.2021, 11:14

Никол Пашинян

Как Пашинян сдал «Искандеры».

Намедни в Армении в очередной раз прозвучали крамольные речи, подрывающие авторитет российского оружия. И в очередной раз первоисточником этих речей стал пока еще действующий премьер министр страны Никол Пашинян, пишет "Информационное сопротивление" .

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян, парируя обвинения бывшего президента Сержа Саргсяна о непозволительном промедлении с применением ОТРК "Искандер" против азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, подчеркнул, что выпущенные ракеты оперативно тактического ракетного комплекса российского производства не взрывались, либо их боевая часть взрывалась лишь на 10% от общей массы.

Такое заявление создало эффект информационной взрывной волны и его тут же стали обсуждать не только на уровне новостных площадок, но и в экспертной среде. Тем более, что в адрес российского оружия Никол Пашинян делал уже не первый выпад. Ранее он обвинял российские комплексы РЭБ в бесполезности против стоящих на вооружении азербайджанской армии БПЛА. Его слова подтверждались видео-фактажом уничтожения комплексов РЭБ "Репеллент", а также решением об экстренной доработке данной техники в самой России.

Буквально сразу же после перепалки между Пашиняном и Саргсяном, стала распространяться полуофициальная информация о том, что слова премьер-министра Армении были неверно трактованы и речь шла не о том, что ракеты ОТРК "Искандер" не взлетали, не попадали в цель или взрывалась не вся Б/Ч, а то, что азербайджанские ЗРК С-300ПМУ-2 и С-125 "Печора-2ТМ" успешно их перехватывали. В частности, речь идет о перехватах в районе поселков Новханы и Балаханы, а также вблизи города Хырдалан.

Параллельно подключилась и тяжелая артиллерия российской пропаганды в лице депутатов Государственной Думы. В частности, слова Пашиняна оперативно опроверг депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, заявив, что ОТРК "Искандер" подтвердили свою высокую эффективность в ходе боевых действий в Сирии.

Но, самое интересное то, что попытки отбелить репутацию ОТРК "Искандер" в СМИ, что заявления российских депутатов с отсылкой к Сирии, успешно демонстрируют лишь то, что российские комплексы и вправду себя показали в ходе предыдущей войны Нагорном Карабахе с крайне неэффективной стороны. И вот почему.

Если рассмотреть версию относительно того, что слова Пашиняна были неверно трактованы и имелось ввиду то, что азербайджанское ПВО очень хорошо отрабатывало воздушные цели, то в данном случае защитники ОТРК "Искандер" становятся его же палачами. Ведь ракетам ОТРК "Искандер" приписывались просто волшебные свойства, не имеющие аналогов в мире и способность обманывать любую ПВО, буквально скользя над рельефом. А выходит, что эти чудо ракеты сбиваются в режиме нон-стоп старыми советскими ЗРК?

Тут даже не знаю, что лучше было сделать, подтвердить, что ракета не взлетела, промахнулась мимо цели, либо детонировала не вся Б/Ч, или признать, что твое суперсовременное и неуязвимое оружие сбивает хоть и модернизированная, но все же старушка ЗРК С-125 "Печора-2ТМ"?

Что же до заявлений депутата, то высокая эффективность ОТРК "Искандер" пока была продемонстрирована только на словах. Ведь несмотря на то, что данные комплексы уже не первый год размещены в Сирии, ни одного документального подтверждения их боевого применения нет. Хотя, прекрасно известно, как россиянам нравится устраивать ура-патриотическую показуху для своих пропагандистских сюжетов. Но – нет, показуха предусмотрительно не проводилась.

Таким образом, конфликт в Нагорном Карабахе — это не только геополитическое поражение России в регионе, а также подрыв ее влияния, но и затяжной, не заканчивающийся до сих пор позор ее военно-промышленного комплекса, оказавшегося целиком и полностью беспомощным в условиях высокотехнологического противостояния.

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