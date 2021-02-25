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Составлен рейтинг вузов Беларуси по количеству студентов, отчисленных за протесты

25.02.2021 11:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Составлен рейтинг вузов Беларуси по количеству студентов, отчисленных за протесты

  • 25.02.2021, 11:11
Составлен рейтинг вузов Беларуси по количеству студентов, отчисленных за протесты

В лидерах — БНТУ.

В Белорусском государственном техническом университете из-за протестов 2020 года было отчислено 55 человек. Наибольшее давление в вузе (выговоры, собеседования и т.д.) испытывали студенты БГУИР и МИТСО. Примерно одинаковое число отчисленных и подвергшихся административному давлению оказалось в Минском государственном лингвистическом университете, пишет thinktanks.by.


На 5 месте рейтинга оказалась Белорусская государственная медицинская академия. Это - единственный белорусский вуз, в котором 19 отчисленных студентов были затем восстановлены. Однако 6 студентов-медиков остались без восстановления, сообщает Задзіночанне беларускіх

Всего за последние полгода «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» і Студенческая инициативная группа собрали сведения о 415 задержанных студентах и 135 фактах отчисления, 27 человек стали подследственными по заведенным уголовным делам. В некоторых случаях исход задержания неизвестен, но не менее 103 человек были подвергнуты административному наказанию в виде административного ареста, а не менее 64 человек получили штрафы.


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