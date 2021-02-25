Источник материала: Хартия'97

Кремль может серьезно обжечься 25.02.2021, 10:59

Эксперты оценили российские сценарии против Украины.

В марте этого года украинские десантники планируют провести учения вблизи админграницы между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, цель маневров – отработка реакции на военную угрозу с воздуха и с морского побережья. В частности, украинские войска будут тренироваться выявлять и уничтожать десант.

В том же месяце на полигоне «Опук» в Крыму должны состояться учения Вооруженных сил России совместно с десантно-штурмовым казачьим полком из Ставрополя и артиллерийским полком из Анапы. Российские военные намерены отрабатывать десантирование личного состава и техники на некое «необорудованное морское побережье» с больших десантных кораблей Черноморского флота. О том, могут ли все эти военные маневры означать подготовку к большой войне между Россией и Украиной, которая в том числе может развернуться вблизи Крыма, в эфире «Радио Крым.Реалии» вместе с ведущим Александром Лащенко обсуждают российский военно-политический эксперт Юрий Федоров, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

– Юрий, какую именно, по-вашему, «высадку на незнакомую площадку», как утверждается в официальном сообщении Минобороны, могут отрабатывать российские военные? Стоит ли Украине беспокоиться?

Федоров: Я думаю, что у украинских военных есть достаточно оснований с озабоченностью наблюдать за подготовкой этих учений и принимать соответствующие меры – в частности, проводить собственные учения. Если я правильно помню слова генерала Наева или кого-то из его коллег, то Вооруженные сил Украины готовят, в частности, средства противовоздушной обороны, для того чтобы сбивать, уничтожать те самые самолеты или вертолеты 7-й воздушно-десантной седьмой дивизии российских ВДВ, которая базируется где-то в районе Новороссийска. Казачий полк, который тоже участвует в учениях, как раз принадлежит к этой к этой дивизии, входит в нее.

– Это действительно полк с казаками в составе регулярной армии России?

Федоров: Это регулярная часть, но название «казачий», по-видимому, связано с кубанскими казаками, которые служили в Советской армии или в Красной армии во время Второй мировой войны. То есть за полком сохранилось это название, но никакого отношения к тем ряженым людям с шашками и нагайками он не имеет. Это профессиональные военные, воздушно-десантные войска. Я бы особо упомянул, что это именно десантно-штурмовая дивизия, а не просто десантная. Разница в том, что эти соединения предназначены сугубо для наступательных операций: чтобы захватывать плацдармы быстрыми кинжальными ударами, высаживаться в аэропортах, готовя базу для высадки других десантов. Они тренируются частично по программам спецназа, и это очень опасный вид войск. Если эти учения проводятся в Крыму и если там планируется высадка на морском побережье – то, естественно, это морское побережье Украины. До Турции они вряд ли долетят, плюс с Турцией Россия предпочитает в последнее время не ссориться и не угрожать военными действиями. Видимо, вопрос военной операции против Украины не снят с повестки дни. Ситуация, на мой взгляд, далеко не оптимистичная, и подготовка украинских Вооруженных сил к отражению такого рода наступательных операций, я думаю, вполне своевременная мера.



Юрий Федоров

– Может, Кремль таким образом поднимает ставки, чтобы затем отступить, выиграв какие-то уступки от того же Запада? Как вы считаете?

Федоров: Ожидать от Кремля можно все что угодно, и в том числе благодаря психологическим особенностям нынешнего президента России Владимира Путина. Он неоднократно предпринимал шаги, о которых никто не мог раньше даже предполагать. Где-то в конце 2013 года, в самом начале 2014-го, думаю, что 90% людей, действительно разбиравшихся тогда во внешней политике России, сказали бы: «Ну что вы, о какой войне с Украиной может идти речь? Это все фантазии, сказки, какие-то городские сумасшедшие на Западе это рассказывают». Сегодня же, если говорить о ситуации в мире в целом, ни о какой разрядке напряженности речь не идет – наоборот, новая холодная война, которая началась между Россией и Западом после 2014 года, сегодня выходит на совершенно новый уровень. До какого уровня она может дойти – остается только предполагать.

– Означает ли это растущую вероятность ядерного конфликта?

Федоров: Вообще, военная политика политика России строилась и до сих пор строится на том, что достаточно помахать ядерной дубиной – и тогда Запад, который до смерти боится угрозы ядерной войны, будет готов пойти на любые компромиссы, на любую капитуляцию, лишь бы этой войны избежать. Но если в Кремле видят, что ситуация совсем не такая, что в ответ на размахивание ядерной дубиной можно невзначай получить, может быть даже не ядерный, но серьезный удар обычными вооружениями – я думаю, что Кремль пойдет на на попятную. Если будет просматриваться очень серьезная угроза поражения – вот тогда, я думаю, российские генералы могут объяснить своему президенту, что это игра с огнем и можно сильно обжечься.

– Спасибо, Юрий. Александр, а как вы думаете – возможна ли атака России из Крыма на материковую часть Украины? И может ли та отразить эту атаку?

Мусиенко: Я думаю, что если речь будет идти только об атаке с аннексированного полуострова, то потенциал победить там есть. Украинские вооруженные силы постоянно проводят военные учения, начиная с 2015 года. Регулярно, по несколько раз в год разные рода и группы войск отрабатывают различные планы – это не говоря уже о международных учениях, которые проходят с разными странами-партнерами НАТО и не только. А вот если Россия предпримет комплексное наступление, то оно будет гораздо опаснее. Я имею в виду атаку по трем направлениям: север – по направлению Харьков-Сумы, а также восток и юг. Одни из самых мощных группировок украинских войск – оперативные командования «Восток» и «Север» – сейчас находятся и выполняют задания в районе проведения Операции объединенных сил. Я допускаю, что одним из планов, которые разрабатывает противник, может быть отсечение этой группы войск от тылового обеспечения и от остальной части Украины. Думаю, наша армия должна рассматривать в том числе и такой потенциальный сценарий. Само продвижение по южному направлению из аннексированного Крыма не несет такой опасности, как непосредственно комплексное продвижение войск.



Александр Мусиенко

– А быть может, это лишь блеф Кремля – угрожать таким сценарием?

Мусиенко: Я бы, возможно, тоже думал, что это все наивно и что-то вроде страшилок – если бы не концентрация российских войск фактически в приграничных с Украиной областях и если бы не усиление Южного и Западного военных округов России. Эта группировка войск, по оценкам разных экспертов, на сегодняшний день насчитывает порядка 70-80 тысяч личного состава. Все это на фактически приграничных с Украиной территориях. Поэтому угроза никуда не исчезает, так что мы должны с холодной головой подходить к этому и просто готовиться к разным возможным сценариям.

– А ваше мнение, Григорий? Насколько серьезны намерения России по эскалации в Черноморском регионе, судя по ее учениям?

Перепелица: Учения России имеют много функций и целей. Во-первых, в них принимают участие ударные штурмовые подразделения и части для наступательных операций. Во-вторых, во время учений «Кавказ-2020» Россия отрабатывала стратегические наступательные операции, которые в первую очередь направлены на то, чтобы оккупировать часть южных и восточных регионов Украины, а также против юго-восточного фланга НАТО. То есть задача этих российских сил заключается не только в наступлении на Украину, но и в ведении боевых действий в оперативной зоне стран НАТО – Болгарии, Румынии. Надо признать, что с оккупацией Крыма россияне восстановили свое полное военное доминирование в Черном море. Фактически они способны накрыть своим ракетным оружием черноморские проливы. Более того, я предполагаю, что российские военные сейчас изучают условия для переброски ядерных боеголовок на территорию Крыма. Они могут оснастить ими авиационные группировки. Таким образом Крым стал бы не просто бастионом на Черном море, а и мощной базой для проекции российской силы на весь Ближний Восток и даже Средиземноморский регион.



Григорий Перепелица

– Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда ему задали вопрос о ядерном оружии в аннексированном Крыму, не подтвердил и не опроверг его размещение, заявив, что Россия будет поступать в этом вопросе по своему усмотрению.

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