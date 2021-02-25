Источник материала: Хартия'97

«97% коллектива за перемены — у начальства паника» 25.02.2021, 10:57

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Рабочие Молодечноводоконале не прекращают борьбу с режимом.

Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал о непрекращающейся борьбе на Молодечноводоконале:

— В самой организации, как минимум 97% трудящихся за перемены. Ранее коллектив выразил свою гражданскую позицию, украсив рабочую машину национальным флагам. Начальство, естественно, старалось все пресечь на корню, чтобы никто вне организации об этом не узнал. Но не вышло.

Следующую машину разрисовали баллончиком. У начальства была паника. Потом национальный флаг вывесили в столовой. А после этого КГБ пришло с проверкой. Все начальники были, как говорит бывший президент, наклонены, некоторые, видимо, наклонялись несколько раз.

Это показывает, насколько же эти люди трусливы. Начальство теперь боится как рабочих, так и милиционеров. Идеолог в панике, пустил слух среди рабочих, что он якобы за Тихановскую голосовал, но на самом деле он просто редкостный приспособленец.

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