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Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству долларовых миллионеров

25.02.2021 11:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству долларовых миллионеров

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  • 25.02.2021, 10:43
Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству долларовых миллионеров

Каждый десятый человек, живущий в столице Великобритании, является долларовым миллионером.

Лондон обогнал Нью-Йорк и стал городом с самой высокой концентрацией миллионеров.

Об этом говорится в Knight Frank Wealth Report, сообщает Guardian. Полный отчет выйдет 2 марта, пишет «Новое время».

Согласно ежегодному исследованию консалтинговой компании Knight Frank, в Лондоне живет почти 874 354 долларовых миллионера (им принадлежат активи на сумму более 720 тысяч фунтов стерлингов). В Нью-Йорке, который занял второе место, живет 820 тысяч миллионеров.

По данным Knight Frank, каждый десятый человек, живущий в Лондоне, является долларовым миллионером. Эти данные подчеркивают зияющий разрыв между богатыми и бедными в столице Британиии, отмечает Guardian. По данным правительства, более 2,5 миллиона (или 28%) жителей Лондона относятся к категории «живущих в бедности».

Лиам Бейли, руководитель отдела исследований Knight Frank, сказал, что высокая концентрация долларовых миллионеров в Лондоне объясняется в частности дороговизной жилья в городе.

«При средней стоимости жилья в Лондоне 514 тысяч фунтов стерлингов многие домохозяйства попадают в категорию состоятельных людей», — сказал он.

Исследование показало, что более 68 тысяч лондонских квартир стоят дороже 2 миллионов фунтов стерлингов.

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Каждый десятый человек, живущий в столице Великобритании, является долларовым миллионером.
 
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