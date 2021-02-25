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NVIDIA не считает криптомайнеров виновными в дефиците видеокарт
Источник материала: Onliner
NVIDIA рассказала о квартальной выручке — она составила $5 млрд, продемонстрировав рост в 61% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Компания не намерена останавливаться и прогнозирует аналогичные показатели по итогам первого квартала 2021 года. Прогноз выглядит необычным, так как начало года традиционно отличается спадом после активности в период новогодних праздников.
Основная выручка в новом квартале, считают в NVIDIA, поступит благодаря продажам игровых систем — геймеры, уверены в компании, окажутся основным драйвером роста. Это несмотря на то, что рынок продолжает переживать острый дефицит GPU (с ним не справляются ни NVIDIA, ни AMD).
Эксперты считают, что основная проблема в сокращении поставок полупроводников для производства видеоускорителей. Аналогичного мнения придерживаются в NVIDIA, где не считают криптомайнеров виновными в дефиците. В компании указывают, что продажи, «связанные с криптовалютами», составляют едва заметную долю выручки — всего $300 млн из $5 млрд, майнеры ни при чем.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1695 МГц, 4864sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1785 МГц, 4864sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
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NVIDIA рассказала о квартальной выручке — она составила $5 млрд, продемонстрировав рост в 61% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Компания не намерена...
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