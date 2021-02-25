NVIDIA не считает криптомайнеров виновными в дефиците видеокарт

Источник материала: Onliner

NVIDIA рассказала о квартальной выручке — она составила $5 млрд, продемонстрировав рост в 61% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Компания не намерена останавливаться и прогнозирует аналогичные показатели по итогам первого квартала 2021 года. Прогноз выглядит необычным, так как начало года традиционно отличается спадом после активности в период новогодних праздников.

Основная выручка в новом квартале, считают в NVIDIA, поступит благодаря продажам игровых систем — геймеры, уверены в компании, окажутся основным драйвером роста. Это несмотря на то, что рынок продолжает переживать острый дефицит GPU (с ним не справляются ни NVIDIA, ни AMD).

Эксперты считают, что основная проблема в сокращении поставок полупроводников для производства видеоускорителей. Аналогичного мнения придерживаются в NVIDIA, где не считают криптомайнеров виновными в дефиците. В компании указывают, что продажи, «связанные с криптовалютами», составляют едва заметную долю выручки — всего $300 млн из $5 млрд, майнеры ни при чем.