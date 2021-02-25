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Как выманивают деньги на сдачу экзаменов в ГАИ? Мошенницу наказали (обновлено)

25.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Две девушки — 23-летняя жительница Смолевичей и 32-летняя минчанка — летом начали общаться через общего знакомого. Выяснилось, что младшая учится в автошколе, в которой когда-то занималась старшая. Первая боялась «завалить» экзамены и остаться без прав. По информации суда, старшая предложила дать взятку, что в итоге вылилось в лишение свободы.

«Со ссылкой на знакомства с преподавателями и „связи в ГАИ“ женщина предложила курсантке помощь в успешной сдаче зачета, — сообщали ранее в МВД. — С ее слов, для экзаменаторов требовалась взятка. Сначала вознаграждение составляло несколько сотен рублей, но в итоге минчанка выманила больше трех тысяч рублей. Она никому так и не передала полученные деньги, потратив их на себя».

Как выманивают деньги на сдачу экзаменов в ГАИ? Мошенницу наказали (обновлено)

Как выманивают деньги на сдачу экзаменов в ГАИ? Мошенницу наказали (обновлено)

Как выманивают деньги на сдачу экзаменов в ГАИ? Мошенницу наказали (обновлено)

Как выманивают деньги на сдачу экзаменов в ГАИ? Мошенницу наказали (обновлено)

Возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество. Как выяснилось на заседании, 32-летняя обвиняемая была ранее 12 раз судимой, на момент развития этой истории имела неснятую и непогашенную судимость. Согласно материалам дела, она завладела принадлежавшей потерпевшей суммой в 3830,75 руб. — «повторно, умышленно, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел на завладение деньгами, путем обмана, под предлогами благополучного решения вопроса сдачи зачетов и экзаменов в автошколе и в получении прав без экзаменов». Также, согласно выводам суда, она путем обмана склонила потерпевшую к передаче через нее как посредника денег в качестве взятки сотрудникам автошколы и МРЭО ГАИ Минска, заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и не имея такой возможности.

Приговор по совокупности преступлений — лишение свободы на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. У нее конфисковали в доход государства 3824 рубля 95 копеек. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Две девушки — 23-летняя жительница Смолевичей и 32-летняя минчанка — летом начали общаться через общего знакомого. Выяснилось, что младшая учится в автошколе,...
 
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