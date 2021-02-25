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Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке

25.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Транспортную инфраструктуру периодически обновляют и в Беларуси. Речь идет и об автовокзалах, но если в крупных городах еще можно надеяться на современный комплекс обслуживания пассажиров (примером является относительно недавно открывшийся автовокзал в Бресте), то с населенными пунктами масштаба райцентра дело обстоит сложнее. Пример того, как все-таки может выглядеть объект такого рода в 21-м веке, продемонстрировал 11-тысячный литовский Вилкавишкис.

Для наглядности надо сравнить Вилкавишкис с белорусскими аналогами. Это город одного масштаба с нашими Березино, Чаусами, Ляховичами или Малоритой. Он находится на юго-западе Литвы, неподалеку от границ с Россией и Польшей. Наиболее уместно сравнение с Березино. Похожая численность населения и транзитное расположение рядом с крупной трассой: в нашем случае с дорогой на Могилев, в литовском — на основной магистрали, связывающей эту страну с российским Калининградом. Открывшийся в Вилкавишкисе транспортный комплекс — наглядный пример того, как инфраструктурный объект может послужить важному делу ревитализации всего города.

Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке

Проект здания разработало литовское бюро Balčytis Studija. Это легкое белоснежное здание, состоящее из нескольких круглых стеклянных павильонов, накрытых общей кровлей. Благодаря большим отверстиям в крыше удалось сохранить максимальное количество взрослых деревьев, которые росли на площадке вокзала. Сад устроен и в одном из павильонов. Помимо основной функции, объект играет роль общественного центра общегородского масштаба. Здесь можно организовать кафе, проводить мероприятия на открытом воздухе, даже организовать выставку-продажу фермерских продуктов. Архитекторы надеются, что ввод нового вокзала снизит темпы депопуляции Вилкавишкиса.

Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке
Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Транспортную инфраструктуру периодически обновляют и в Беларуси. Речь идет и об автовокзалах, но если в крупных городах еще можно надеяться на современный...
 
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