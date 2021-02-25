Так можно было? Как выглядит новый автовокзал в небольшом литовском городке

Источник материала: Onliner

Транспортную инфраструктуру периодически обновляют и в Беларуси. Речь идет и об автовокзалах, но если в крупных городах еще можно надеяться на современный комплекс обслуживания пассажиров (примером является относительно недавно открывшийся автовокзал в Бресте), то с населенными пунктами масштаба райцентра дело обстоит сложнее. Пример того, как все-таки может выглядеть объект такого рода в 21-м веке, продемонстрировал 11-тысячный литовский Вилкавишкис.

Для наглядности надо сравнить Вилкавишкис с белорусскими аналогами. Это город одного масштаба с нашими Березино, Чаусами, Ляховичами или Малоритой. Он находится на юго-западе Литвы, неподалеку от границ с Россией и Польшей. Наиболее уместно сравнение с Березино. Похожая численность населения и транзитное расположение рядом с крупной трассой: в нашем случае с дорогой на Могилев, в литовском — на основной магистрали, связывающей эту страну с российским Калининградом. Открывшийся в Вилкавишкисе транспортный комплекс — наглядный пример того, как инфраструктурный объект может послужить важному делу ревитализации всего города.





















Проект здания разработало литовское бюро Balčytis Studija. Это легкое белоснежное здание, состоящее из нескольких круглых стеклянных павильонов, накрытых общей кровлей. Благодаря большим отверстиям в крыше удалось сохранить максимальное количество взрослых деревьев, которые росли на площадке вокзала. Сад устроен и в одном из павильонов. Помимо основной функции, объект играет роль общественного центра общегородского масштаба. Здесь можно организовать кафе, проводить мероприятия на открытом воздухе, даже организовать выставку-продажу фермерских продуктов. Архитекторы надеются, что ввод нового вокзала снизит темпы депопуляции Вилкавишкиса.























