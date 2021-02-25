Lexus NX нового поколения показали раньше времени

Источник материала: Onliner

В сети появился ролик, где подробно показаны экстерьер и интерьер Lexus NX второго поколения. Новинка уже полностью готова и явно дебютирует на рынке до конца года.

Стилистика у компактного премиум-SUV не претерпела радикальных изменений, хотя в целом дизайн перестал быть излишне угловатым. Задние фонари соединились между собой светодиодной полоской. Передняя оптика здесь тоже абсолютно новая — пропали дополнительные L-образные элементы.





Японцы пока ничего не сообщают о новом кроссовере. Даже непонятно, на какой платформе построили новинку. Есть лишь предположение, что в основе машины лежит тележка TNGA. Салон перекроили полностью. Большой сенсорный дисплей теперь занимает доминирующую роль в «многоэтажке» передней панели. Аналоговые часики пропали.





Первое поколение Lexus NX появилось в 2014 году. В Беларуси за кроссовер просят от 106 000 рублей. Японская модель конкурирует с другими премиальными «поперечниками» сегмента С-SUV — Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA. Любопытно, что в Беларуси было полно NX даже до появления официального дилера, машины гоняли из России.