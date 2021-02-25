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Lexus NX нового поколения показали раньше времени

25.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появился ролик, где подробно показаны экстерьер и интерьер Lexus NX второго поколения. Новинка уже полностью готова и явно дебютирует на рынке до конца года.

Стилистика у компактного премиум-SUV не претерпела радикальных изменений, хотя в целом дизайн перестал быть излишне угловатым. Задние фонари соединились между собой светодиодной полоской. Передняя оптика здесь тоже абсолютно новая — пропали дополнительные L-образные элементы.

Lexus NX нового поколения показали раньше времени

Японцы пока ничего не сообщают о новом кроссовере. Даже непонятно, на какой платформе построили новинку. Есть лишь предположение, что в основе машины лежит тележка TNGA. Салон перекроили полностью. Большой сенсорный дисплей теперь занимает доминирующую роль в «многоэтажке» передней панели. Аналоговые часики пропали.

Lexus NX нового поколения показали раньше времени

Первое поколение Lexus NX появилось в 2014 году. В Беларуси за кроссовер просят от 106 000 рублей. Японская модель конкурирует с другими премиальными «поперечниками» сегмента С-SUV — Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA. Любопытно, что в Беларуси было полно NX даже до появления официального дилера, машины гоняли из России.

Lexus NX I Рестайлинг Sport, 2017 г.в., 18 500 км
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
98 416 р.
37 800$ / 31 062€
Lexus NX I Рестайлинг 200, 2017 г.в., 49 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
83 315 р.
32 000$ / 26 296€
Lexus NX I Рестайлинг 300 Premium, 2020 г.в., новый
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
133 825 р.
51 400$ / 42 237€
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В сети появился ролик, где подробно показаны экстерьер и интерьер Lexus NX второго поколения. Новинка уже полностью готова и явно дебютирует на рынке до конца...
 
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