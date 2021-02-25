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Нанотехнологии из Эстонии: ошейник-убийца коронавируса
Источник материала: Партизан
Эстонские ученые разработали очиститель воздуха, который можно носить на шее: он убивает до 99% вирусов рядом с носителем, в том числе возбудителей COVID-19.
Батарейка работает 8 часов, его стоимость – 279 евро. Устройство уже одобрено для ношения учителями и работниками больниц и магазинов, передает
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Эстонские ученые разработали очиститель воздуха, который можно носить на шее: он убивает до 99% вирусов рядом с носителем, в том числе возбудителей COVID-19.
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