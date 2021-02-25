Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 25 фев – Sputnik. Будут ли водители с 1 марта получать "письма счастья" за отсутствие техосмотра, рассказали в ГАИ Гродно, оказалось, этот вопрос вызвал волнения у многих водителей.

Информация о том, что с 1 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, заставила волноваться многих водителей. Причина в том, что по новому кодексу водителей могут оштрафовать за отсутствие техосмотра или проезд на красный свет светофора не только инспекторы ГАИ, но и с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Это значит, что можно получить "письмо счастья" не только за превышение скорости или неправильную парковку, но и за отсутствие техосмотра.

Как разъяснили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома, с 1 марта 2021 года действительно вступают в силу изменения в кодексы. После этого лишь открывается правовая возможность привлечения к ответственности с помощью работающих в автоматическом режиме камер за такие нарушения, как проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение рядности, а также машин с не пройденным техосмотром.

"Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится", – отмечают в пресс-службе ведомства.

За первые полтора месяца 2021 года техосмотр прошли более 44 тысяч транспортных средств – на 30% больше, чем за такой же период 2020-го. Напомним, с 1 января власти отвязали госпошлину от техосмотра, и водители начали активно проходить процедуру допуска к дорожному движению.