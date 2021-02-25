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Когда начнут приходить "письма счастья" за техосмотр, рассказали в ГАИ
25.02.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 25 фев – Sputnik. Будут ли водители с 1 марта получать "письма счастья" за отсутствие техосмотра, рассказали в ГАИ Гродно, оказалось, этот вопрос вызвал волнения у многих водителей.
Информация о том, что с 1 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, заставила волноваться многих водителей. Причина в том, что по новому кодексу водителей могут оштрафовать за отсутствие техосмотра или проезд на красный свет светофора не только инспекторы ГАИ, но и с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Это значит, что можно получить "письмо счастья" не только за превышение скорости или неправильную парковку, но и за отсутствие техосмотра.
Как разъяснили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома, с 1 марта 2021 года действительно вступают в силу изменения в кодексы. После этого лишь открывается правовая возможность привлечения к ответственности с помощью работающих в автоматическом режиме камер за такие нарушения, как проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение рядности, а также машин с не пройденным техосмотром.
"Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится", – отмечают в пресс-службе ведомства.
За первые полтора месяца 2021 года техосмотр прошли более 44 тысяч транспортных средств – на 30% больше, чем за такой же период 2020-го. Напомним, с 1 января власти отвязали госпошлину от техосмотра, и водители начали активно проходить процедуру допуска к дорожному движению.
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Возможность фиксировать отсутствие техосмотра и отправлять штраф по почте предусматривает обновленный административный кодекс, поправки в который вступят в...
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