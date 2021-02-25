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Лукашенко высказался о работе Совета безопасности

25.02.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Президент Беларуси Александра Лукашенко, проводя встречу с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем, заявил о необходимости выстроить, а также частично перестроить работу Совета безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Многосторонняя безопасность

В частности, президент Беларуси обозначил необходимость "дошлифовать" ряд документов, регулирующих функционирование Совета безопасности. При этом он заявил о желании изучить опыт России, Казахстана и других стран по выстраиванию работы аналогичных структур. 

"Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства", – заявил Александр Лукашенко. Обозначая вопросы, водящие в компетенцию Совбеза, он отметил, что сегодня "безопаность многостороння – "от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз".

Стабильность в стране

Одной из задач, обозначенных Александром на Лукашенко на встрече, стало обеспечение стабильности и безопасности внутри Беларуси в текущем непростом году. "Очень будет непростой год", – предупредил он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил о желании изучить опыт России, Казахстана и других стран по выстраиванию работы Совета безопасности.
 
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