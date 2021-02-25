Какие курсы доллара и евро установили обменники 25 февраля

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 февраля падает. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 25 февраля

На торгах доллар упал на 0,08% — до 2,6016 рубля, евро вырос на 0,03% — до 3,1692 рубля, а российский рубль вырос на 0,29% — до 3,5414 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.05).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,605 рубля (Абсолютбанк, БСБ Банк, Белорусский народный банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Франсабанке — 2,601 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,22 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Банке Решение, Банке Решение — 3,172 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,169 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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