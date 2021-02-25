ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уникальный шанс начать весну с чистого листа. Приглашаем в проект «Преображение» классных белорусок

25.02.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году белоруски доказали не только себе, но и всему миру, что они не просто «самые красивые» и что там еще принято говорить по любому поводу, но и смелые, сильные, достойные люди. Но даже очень сильным (особенно им!) нужна передышка, заряд хорошего настроения и повод для улыбки. И мы готовы вам их дать!


Что к чему

8 марта — странный праздник, и подарки к нему часто такие же. Но мы уверены, что новая удачная прическа, макияж, который подчеркивает природную красоту, а также образы от стилиста и фотосессия — это тот самый презент, который порадует каждую.

Что вас ждет: предварительная встреча с профессиональным стилистом и психологом Екатериной Кулеш, которая изучит ваш цветотип и тип фигуры, чтобы подобрать несколько комплектов одежды именно для вас. А также поход в экосалон Сosmico, где мастера, работающие с люксовой косметикой, подберут для вас оптимальную стрижку и цвет волос.

В сам день преображения мы сделаем вам естественную укладку и макияж и проведем фотосессию — в нарядах, которые выбрала для вас стилист.


Фото: instagram.com/dofamine.studio / Снимок носит иллюстративный характер

Что от меня потребуется

  • Оперативно выслать заявку по адресу lina@tutby.com (мы примем ее до 28 февраля включительно) с темой письма «классная белоруска»

К ней обязательно приложите актуальные фотографии (портрет и в полный рост), опишите мотивацию участия (почему вы та самая классная белоруска, которой нужен такой подарок) и укажите ваш телефон для оперативной связи.

Напоминаем: жизнь жестока, и если не указать телефон, ваше место в этом проекте займет другая (обидно! несправедливо!).

  • Быть готовой отпроситься с работы

Уже второго марта (вторник) вы отправитесь в салон красоты, где проведете около двух часов. В сам день фотосессии вы потратите половину дня. Всё это нужно учитывать. В подготовке проекта задействована большая команда, поэтому очень важно, чтобы все стартовали вовремя и не переживали из-за звонков начальства.

  • Понимать, что ваша история и фотографии появятся на портале tut.by

Такова она — обратная сторона славы:) И участия в интересных проектах.

Мы очень ждем ваших писем и будем рады встрече, удачи вам!

Благодарим за поддержку:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее присылайте свои заявки! Мы очень хотим поднять вам настроение в преддверие 8 марта:)
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузнецов: «Всем очевидна не только явная токсичность режима, но и риски»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by