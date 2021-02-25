Уникальный шанс начать весну с чистого листа. Приглашаем в проект «Преображение» классных белорусок

Источник материала: Tut.by

В этом году белоруски доказали не только себе, но и всему миру, что они не просто «самые красивые» и что там еще принято говорить по любому поводу, но и смелые, сильные, достойные люди. Но даже очень сильным (особенно им!) нужна передышка, заряд хорошего настроения и повод для улыбки. И мы готовы вам их дать!





Что к чему

8 марта — странный праздник, и подарки к нему часто такие же. Но мы уверены, что новая удачная прическа, макияж, который подчеркивает природную красоту, а также образы от стилиста и фотосессия — это тот самый презент, который порадует каждую.

Что вас ждет: предварительная встреча с профессиональным стилистом и психологом Екатериной Кулеш , которая изучит ваш цветотип и тип фигуры, чтобы подобрать несколько комплектов одежды именно для вас. А также поход в экосалон Сosmico , где мастера, работающие с люксовой косметикой, подберут для вас оптимальную стрижку и цвет волос.

В сам день преображения мы сделаем вам естественную укладку и макияж и проведем фотосессию — в нарядах, которые выбрала для вас стилист.



Фото: instagram.com/dofamine.studio / Снимок носит иллюстративный характер

Что от меня потребуется

Оперативно выслать заявку по адресу lina@tutby.com (мы примем ее до 28 февраля включительно) с темой письма «классная белоруска»

К ней обязательно приложите актуальные фотографии (портрет и в полный рост), опишите мотивацию участия (почему вы та самая классная белоруска, которой нужен такой подарок) и укажите ваш телефон для оперативной связи.

Напоминаем: жизнь жестока, и если не указать телефон, ваше место в этом проекте займет другая (обидно! несправедливо!).

Быть готовой отпроситься с работы

Уже второго марта (вторник) вы отправитесь в салон красоты, где проведете около двух часов. В сам день фотосессии вы потратите половину дня. Всё это нужно учитывать. В подготовке проекта задействована большая команда, поэтому очень важно, чтобы все стартовали вовремя и не переживали из-за звонков начальства.

Понимать, что ваша история и фотографии появятся на портале tut.by

Такова она — обратная сторона славы:) И участия в интересных проектах.

Мы очень ждем ваших писем и будем рады встрече, удачи вам!

Благодарим за поддержку:







