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Уникальный шанс начать весну с чистого листа. Приглашаем в проект «Преображение» классных белорусок
Источник материала: Tut.by
В этом году белоруски доказали не только себе, но и всему миру, что они не просто «самые красивые» и что там еще принято говорить по любому поводу, но и смелые, сильные, достойные люди. Но даже очень сильным (особенно им!) нужна передышка, заряд хорошего настроения и повод для улыбки. И мы готовы вам их дать!
Что к чему
8 марта — странный праздник, и подарки к нему часто такие же. Но мы уверены, что новая удачная прическа, макияж, который подчеркивает природную красоту, а также образы от стилиста и фотосессия — это тот самый презент, который порадует каждую.
Что вас ждет: предварительная встреча с
В сам день преображения мы сделаем вам естественную укладку и макияж и проведем фотосессию — в нарядах, которые выбрала для вас стилист.
Что от меня потребуется
К ней обязательно приложите актуальные фотографии (портрет и в полный рост), опишите мотивацию участия (почему вы та самая классная белоруска, которой нужен такой подарок) и укажите ваш телефон для оперативной связи.
Напоминаем: жизнь жестока, и если не указать телефон, ваше место в этом проекте займет другая (обидно! несправедливо!).
Уже второго марта (вторник) вы отправитесь в салон красоты, где проведете около двух часов. В сам день фотосессии вы потратите половину дня. Всё это нужно учитывать. В подготовке проекта задействована большая команда, поэтому очень важно, чтобы все стартовали вовремя и не переживали из-за звонков начальства.
Такова она — обратная сторона славы:) И участия в интересных проектах.
Мы очень ждем ваших писем и будем рады встрече, удачи вам!
Благодарим за поддержку:
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Скорее присылайте свои заявки! Мы очень хотим поднять вам настроение в преддверие 8 марта:)
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