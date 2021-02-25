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Брестский суд приговорил Александра Кордюкова к 10 годам колонии
Источник материала: Навiны
Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 25 февраля вынесла приговор Александру Кордюкову по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) Уголовного кодекса.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, по совокупности преступлений Кордюкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Фигурантом дела по ч. 2 ст. 363 УК также являлся погибший Геннадий Шутов.
Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа скончался. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.
Родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении дело по ч. 2 ст. 363 УК в связи со смертью, так как хотели, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор.
По словам правозащитника, областной суд признал Шутова виновным по ч. 2 ст. 363 УК и вынес ему приговор без назначения наказания.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
По версии обвинения, вечером 11 августа в Бресте Шутов и Кордюков в гараже выпили спиртное, после чего пошли на улицу Московскую. У Кордюкова при себе был кусок металлической трубы. На площадке у дома на улице Московской у них произошел конфликт с двумя военнослужащими, которые охраняли общественный порядок. Кордюков ударил одного из них металлической трубой по голове и причинил легкие телесные повреждения. Затем у этого военнослужащего возникла потасовка с Шутовым, во время которой он, стремясь обезвредить оппонента, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок.
Потерпевшими по делу признаны двое военнослужащих, которые на судебном заседании поддержали предъявленное фигурантам дела обвинение.
Кордюков своей вины не признал. В суде он заявил, что вместе с Шутовым подошел к потерпевшим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и спросил у них, что здесь происходит. Военнослужащие не представлялись и служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот, падая, ударил его трубой по ноге. На это мужчины достали пистолеты, и один закричал: «Мордой в пол! Уроды, завалю!» Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь.
«Кордюкову и Шутову отказано в правосудии. Следствие, обвинение и суд перевернули конфликтную ситуацию с ног на голову. Судить надо было этих двух военнослужащих. А Кордюков и Шутов должны были проходить по делу потерпевшими», — заявил правозащитник.
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Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 25 февраля вынесла приговор Александру Кордюкову по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство)...
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