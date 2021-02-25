Брестский суд приговорил Александра Кордюкова к 10 годам колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 25 февраля вынесла приговор Александру Кордюкову по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) Уголовного кодекса.



Александр Кордюков на суде 16 февраля. Фото svaboda.org

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, по совокупности преступлений Кордюкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Фигурантом дела по ч. 2 ст. 363 УК также являлся погибший Геннадий Шутов.

Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа скончался. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

Родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении дело по ч. 2 ст. 363 УК в связи со смертью, так как хотели, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор.

По словам правозащитника, областной суд признал Шутова виновным по ч. 2 ст. 363 УК и вынес ему приговор без назначения наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, вечером 11 августа в Бресте Шутов и Кордюков в гараже выпили спиртное, после чего пошли на улицу Московскую. У Кордюкова при себе был кусок металлической трубы. На площадке у дома на улице Московской у них произошел конфликт с двумя военнослужащими, которые охраняли общественный порядок. Кордюков ударил одного из них металлической трубой по голове и причинил легкие телесные повреждения. Затем у этого военнослужащего возникла потасовка с Шутовым, во время которой он, стремясь обезвредить оппонента, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок.

Потерпевшими по делу признаны двое военнослужащих, которые на судебном заседании поддержали предъявленное фигурантам дела обвинение.

Кордюков своей вины не признал. В суде он заявил, что вместе с Шутовым подошел к потерпевшим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и спросил у них, что здесь происходит. Военнослужащие не представлялись и служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот, падая, ударил его трубой по ноге. На это мужчины достали пистолеты, и один закричал: «Мордой в пол! Уроды, завалю!» Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь.

«Кордюкову и Шутову отказано в правосудии. Следствие, обвинение и суд перевернули конфликтную ситуацию с ног на голову. Судить надо было этих двух военнослужащих. А Кордюков и Шутов должны были проходить по делу потерпевшими», — заявил правозащитник.

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