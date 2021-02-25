Кузнецов: «Всем очевидна не только явная токсичность режима, но и риски»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – о новостях последних дней.

– Они хорошо укладываются в общую логику развития событий, о которой многие говорят еще с осени, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Путин в Сочи денег Лукашенко не дал. Страна ощутимо на грани девальвации.

Чтобы, если до нее дойдет, хотя бы как-то минимизировать шоки, власти вводят временную заморозку цен. Я не сомневаюсь, что эта мера временная, потому что во власти отлично понимают, к чему она приведет – даже Лукашенко 10 лет назад говорил, что если заморозить цены, то страна вернется в позднесоветскую реальность.

Поэтому цель этого действия, с наибольшей вероятностью состоит в том, чтобы не допустить острых шоков именно весной, когда итак ожидаются протесты. День простоять, да ночь продержаться, а потом – выруливать.

И вот эта вот конфигурация, о которой мы говорим, где Путин денег не дает, экономические проблемы нарастают и под их давлением вертикаль начинает принимать хаотические и ситуативные решения – это то, что многократно прогнозировалось начиная с осени: процесс стагнации и увядания режима, который неминуемо перейдет в стадию распада.

Ничего удивительного не происходит. Все хотели победы до Нового года, но разум и тогда говорил, что системе, для того, чтобы дойти до финала, нужно определенное время. Вот оно, время, идет – идут и процессы.

Ситуация и в Беларуси и вокруг Беларуси сегодня такова, что всем очевидна не только явная и зашкаливающая токсичность существующего режима, но и связанные с продолжением его существования огромные риски.

Не нужно быть семи пядей, чтобы понимать: если Лукашенко дотянет до 2025 и выйдет на следующие выборы сам – лично или через собственного преемника – то, с учетом того опыта, который получило общество в 2020 (и сами «выборы», и протесты, и насилие), а также с учетом того груза ошибок, негатива и кризисных явлений, который уже копится и накопится еще больше (а как по-другому, если нет стратегического видения выхода из кризиса и все действия направлены лишь на усугубление общественного раскола и конфликта), это может привести к такому взрыву, по сравнению с которым и 2020 репетицией покажется.

Риски в этом случае будут зашкаливать для всех: и для чиновников, которым есть, что терять; и для России, которая при таком раскладе не сможет играть желаемой политической роли; и для всех остальных.

Иными словами, на сегодняшний день интерес практически всех групп, кроме самого правителя и, возможно, его ближайшего окружения, состоит в том, чтобы следующие выборы в Беларуси были именно выборами, а не «выборами» – такими, чтобы в них поверили люди, то есть, прошли и без него, и без Ермошиной, и в принципе в других условиях.

Этого очевидно ждут в Москве и это является подоплекой сценария с конституционной реформой и транзитом; этого ждет народ, продолжающий протестовать или накапливать протестную энергию; этого ждет и Запад; этого ждет и эмиграция и диаспора. Чего ждут чиновники и силовики мы точно не знаем, но даже если мозг им пока очевидного решения не подсказал, со временем это сделает инстинкт самосохранения.

И в то же время, на примере разваливающейся экономики, неуверенных, неэффективных и явно ситуативных решений правительства, отсутствия безоговорочной экономической поддержки со стороны России, мы видим, что система явно дряхлеет. Это совершенно не удивительно, если учитывать, какое колоссальное давление на нее, итак изрядно потрепанную, оказывают все эти ожидания с самых разных сторон.

В какой именно форме случится финал – предсказать невозможно. Но можно с высокой долей уверенности предполагать, что случится он тогда, когда интересы всех перечисленных сторон сбалансируются в какой-то точке и это вызовет решающий резонанс.

Даже самые разболтанные механизмы в какой-то момент находят точку баланса, по-другому не бывает. В нашем случае принципиальное значение имеет лишь то, насколько все играющую роль факторы сохранят свою силу и значимость с течением времени.

Это в настоящий момент уже в большей степени зависит от всех вместе и от каждого в отдельности. И в минимальной – от хаотических и конфликтных действий властей.