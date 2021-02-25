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Союзный торг: что Лукашенко может предложить Кремлю
Источник материала: UDF
Фото Алексея Дружинина / пресс-служба президента РФ
Александр Лукашенко совершил 106-й визит в Россию за последние 20 лет. Прошедшая 22 февраля в Сочи встреча с президентом Владимиром Путиным носила неформальный характер и не дала видимых результатов для официального Минска.
Цейтнот Лукашенко
А от Москвы зависит многое. Преодоление политического кризиса требует в том числе значительных финансовых ресурсов. Рынки западного капитала для Беларуси закрыты. Китай, на который в Минске возлагают большие надежды, скорее всего, будет наблюдать за позицией Москвы.
Пока же золотовалютные резервы страны тают. По данным Национального банка Республики Беларусь, в 2020 году они уменьшились на $1,9 млрд, или на 20,5%. Политический кризис спровоцировал отток средств из банков. За прошедший год рублевые депозиты физлиц уменьшились на 11,7%, а валютные депозиты сократились на 25% — до $4,6 млрд. Сохранение тенденции грозит нарушением финансовой устойчивости.
В этих условиях правительство пытается действовать чрезвычайными методами. На днях Совет министров выпустил постановление о заморозке цен на уровне 24 февраля, начиная с марта рост цен не должен превышать 0,2% в месяц. Это коснется 62 социально значимых товаров (мясо, рыба, сахар, спички и т. д.) и 50 медикаментов. Однако подобные решения принимались и в прошлые годы и нередко оказывались предвестниками девальвации белорусского рубля и возникновения искусственного дефицита отдельных товаров. На фоне нестабильной политической ситуации такие меры могут спровоцировать панику на рынке и создать дополнительные риски для банковской системы.
Цена российской помощи
В этой ситуации Россия остается единственным союзником, на которого может надеяться Лукашенко. Москва уже крупнейший кредитор белорусской экономики — на нее приходится более 60% внешнего долга республики. В сентябре 2020 года экстренный российский кредит в $1,5 млрд помог не допустить обвала белорусской валюты на фоне политического кризиса.
Накануне встречи в Сочи стала активно обсуждаться тема нового кредита в $3 млрд, но по итогам переговоров о нем не было объявлено. С одной стороны, Россия не заинтересована в дефолте союзника, с другой — невольно вспоминаются $3 млрд, выданные президенту Украины Виктору Януковичу в декабре 2013 года, за два месяца до его бегства из страны. Финансовая помощь режиму Лукашенко вызывает жесткую критику белорусской оппозиции и может подогреть рост антироссийских настроений.
Но есть и чисто экономическая сторона вопроса. Недоверие Москвы к белорусскому руководству формировалось годами. Российские инвесторы давно уже сталкиваются с многочисленными рисками работы в республике, а в условиях политической нестабильности вряд ли найдутся желающие входить на белорусский рынок. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Белоруссией снизился на 15,7% — до $28,5 млрд. Лишь отчасти это вызвано глобальным кризисом из-за пандемии: одной из причин стал конфликт из-за условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ, который развивался в I квартале прошлого года.
Сейчас Россия может попробовать извлечь выгоду из ситуации и обусловить новый кредит уступками по другим направлениям. Всего за несколько месяцев удалось решить вопросы, которые копились годами. Например, о продлении на 25 лет пребывания на территории Белоруссии российских военных объектов. Подписано соглашение о перевалке белорусских экспортных товаров через российские порты на Балтике. Решение обсуждалось несколько лет, но каждый раз откладывалось.
Еще одно потенциальное поле для торга — рынок калийных удобрений. Давний конфликт привел к ситуации, когда российские конкуренты обвиняют Белоруссию в демпинге. Помимо прочего, эта история хорошо показывает, почему бывает трудно договориться с нынешним белорусским руководством.
Кейс с калием
В феврале 2021 года Белорусская калийная компания заключила годовые контракты на поставку хлористого калия в Индию и Китай по $247 за тонну, чем вызвала обвинения со стороны основных мировых производителей в занижении цены.
Рынок калийных удобрений представляет собой олигополию, однако сейчас цену на рынке диктует не продавец, а покупатель. Крупнейшими производителями являются Канада, Россия и Беларусь, которые контролируют 70% всей мировой добычи. Отраслевой лидер — канадский Nutrien производит более 12 млн тонн хлористого калия в год, второе место делят российский «Уралкалий» и белорусский «Беларуськалий» с объемами около 12 млн тонн на каждого.
Основные потребители калийных удобрений, находящиеся в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, в основном полагаются на импорт. Цена формируется сбытовой политикой ключевых производителей на рынках Китая и Индии. Еще в 2005 году ПАО «Уралкалий», ОАО «Беларуськалий» и Белорусская железная дорога учредили ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), основной целью которого была координация совместных поставок белорусских и российских калийных удобрений через БКК. Трейдер контролировал 43% мирового рынка, что позволяло определять цены. Но в 2013 году сотрудничество было прекращено из-за возникших взаимных упреков в нарушении условий торговли. В декабре 2012 года Лукашенко отменил исключительное право БКК на экспорт белорусского калия. Белорусская сторона была против прямого экспорта российских удобрений в Китай. Стороны обменялись взаимными обвинениями, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер даже оказался в минском СИЗО. Полный разрыв отношений между компаниями в 2013 году обвалил стоимость хлорида калия почти с $400 до $220 за тонну.
В последние годы Беларусь экспортирует до 11 млн тонн удобрений в год. Несмотря на рекордные объемы отгрузки, выручка далека от пиковых показателей 2008 и 2011-2012 годов. Меньшая выручка при рекордных объемах экспорта объясняется снизившимися мировыми ценами на калийные удобрения.
С 2013 года белорусский и российский производители не могут договориться о правилах игры на рынке. «Беларуськалий» наверстывает доход за счет объемов производства, существенно снижая цену. Как следствие, упала прибыль компании и доходы рабочих предприятия.
Предварительные ежегодные оценки потерь двух компаний от отказа сотрудничать оцениваются в $500-600 млн для каждой из сторон. Данная тема не раз обсуждалась на высоком уровне, однако решение так и не было принято. В текущей ситуации у Москвы есть сильные аргументы добиться сговорчивости от союзника.
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В текущей ситуации у Москвы есть сильные аргументы добиться сговорчивости от союзника.
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