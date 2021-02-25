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Суздальцев: «Наивность белорусского руководства поражает»
Источник материала: UDF
Андрей Суздальцев
— Так уж совпало, что 23 февраля Лукашенко и Макей действовали одновременно, но на разных внешнеполитических «векторах», — пишет политолог Андрей Суздальцев. — С одной стороны, А. Лукашенко звонил в Москву, выпрашивая на бедность «копеечку», а с другой стороны В. Макей, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил, что «Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство».
Звучит, безусловно, прекрасно, если не учитывать 7 (семь) погибших мирных жителей белорусской столицы, сотни только учтенных фактов пыток арестованных, создание пусть временных, но концлагерей, пропуск через тюремные камеры более 30 тыс. граждан и ни одного возбужденного уголовного дела в отношении террора силовиков.
Наивность белорусского руководства поражает. Если официальный Минск считает вправе геноцидить собственный народ (хотя стоит напомнить, что для Лукашенко белорусский народ («народец») не является родным), то Беларусь представляет реальную не только проблему, но и угрозу для соседей.
Видимо еще раз придется напомнить главному «дипломату» Беларуси, да и не только ему, что происходящий на улицах городов Европы и США произвол не оправдывает и не снимает ответственности с белорусских властей за охоту за людьми и убийства протестующих в белорусской столице. Придется отвечать за пролитую кровь не в Вашингтоне и Париже, а непосредственно в Минске, Бресте и Гродно…
Кричать «Держите вора» и тыкать в лицемерие Запада, естественно, никому не возбраняется, но ведь убитых белорусскими силовиками не воскресишь….
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Произвол на улицах городов Европы и США и не снимает ответственности с белорусских властей.
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