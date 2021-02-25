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В Гонконге полиция остановила 45 суперкаров
Источник материала: Onliner
21 февраля в Гонконге полиция остановила колонну из 45 суперкаров. Это случилось в 7 утра, и, по сообщениям правоохранительных органов, перед этим машины на очень высокой скорости двигались по загородной трассе. Водителей подозревают в нелегальных гонках.
Для того чтобы остановить такое большое количество машин, полиции пришлось перекрыть две полосы, пишет издание
Большинство водителей после проверки документов отпустили. Но девяти машинам запретили дальнейшее передвижение по дорогам общего пользования из-за отсутствия техосмотра. А один Nissan GT-R был отбуксирован на штрафстоянку: полицейские подозревают, что машина была модифицирована и не соответствует требуемым нормам.
черный, универсал, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
черный, кабриолет, бензин 3.3 л, механическая, задний привод
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
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21 февраля в Гонконге полиция остановила колонну из 45 суперкаров. Это случилось в 7 утра, и, по сообщениям правоохранительных органов, перед этим машины на очень...
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