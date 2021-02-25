В Гонконге полиция остановила 45 суперкаров

Источник материала: Onliner

21 февраля в Гонконге полиция остановила колонну из 45 суперкаров. Это случилось в 7 утра, и, по сообщениям правоохранительных органов, перед этим машины на очень высокой скорости двигались по загородной трассе. Водителей подозревают в нелегальных гонках.

Для того чтобы остановить такое большое количество машин, полиции пришлось перекрыть две полосы, пишет издание South China Morning Post . Среди остановленных машин можно увидеть практически все актуальные модели Lamborghini, Porsche и Ferrari. Виднеется в толпе и несколько Nissan GT-R, а также McLaren, кто-то приехал на слет на Mercedes-AMG GT S и Audi R8. Не на каждом автосалоне можно увидеть столько дорогих машин одновременно.

Большинство водителей после проверки документов отпустили. Но девяти машинам запретили дальнейшее передвижение по дорогам общего пользования из-за отсутствия техосмотра. А один Nissan GT-R был отбуксирован на штрафстоянку: полицейские подозревают, что машина была модифицирована и не соответствует требуемым нормам.