ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гонконге полиция остановила 45 суперкаров

25.02.2021 11:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

21 февраля в Гонконге полиция остановила колонну из 45 суперкаров. Это случилось в 7 утра, и, по сообщениям правоохранительных органов, перед этим машины на очень высокой скорости двигались по загородной трассе. Водителей подозревают в нелегальных гонках.

Для того чтобы остановить такое большое количество машин, полиции пришлось перекрыть две полосы, пишет издание South China Morning Post. Среди остановленных машин можно увидеть практически все актуальные модели Lamborghini, Porsche и Ferrari. Виднеется в толпе и несколько Nissan GT-R, а также McLaren, кто-то приехал на слет на Mercedes-AMG GT S и Audi R8. Не на каждом автосалоне можно увидеть столько дорогих машин одновременно.

Большинство водителей после проверки документов отпустили. Но девяти машинам запретили дальнейшее передвижение по дорогам общего пользования из-за отсутствия техосмотра. А один Nissan GT-R был отбуксирован на штрафстоянку: полицейские подозревают, что машина была модифицирована и не соответствует требуемым нормам.

BMW 5 серия V (E60/E61) Рестайлинг, 2007 г.в., 296 000 км
черный, универсал, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
26 036 р.
10 000$ / 8217€
BMW 3 серия IV (E46) Alpina 3.3 swap, 2002 г.в., 300 000 км
черный, кабриолет, бензин 3.3 л, механическая, задний привод
28 640 р.
11 000$ / 9039€
BMW X5 IV (G05) М sport, 2019 г.в., 65 400 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
188 761 р.
72 500$ / 59 576€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 февраля в Гонконге полиция остановила колонну из 45 суперкаров. Это случилось в 7 утра, и, по сообщениям правоохранительных органов, перед этим машины на очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ о «письмах счастья» за техосмотр: в ближайшей перспективе это невозможно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by