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ГАИ о «письмах счастья» за техосмотр: в ближайшей перспективе это невозможно

25.02.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области прокомментировали информацию о том, что с 1 марта владельцы автомобилей, на которые не выдан допуск к участию в дорожном движении (т.е. с непройденным техническим осмотром), будут получать «письма счастья» с камер, работающих в автоматическом режиме. Если коротко: нет, с 1 марта таких писем ожидать не стоит.

— Разъясняем, что с 1 марта, действительно, вступают в силу изменения в кодексы и открывается лишь правовая возможность привлечения к ответственности не только за нарушения скоростных режимов и правил парковки камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за другие нарушения, такие как проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение рядности, а также эксплуатация автомобиля, не допущенного к участию в дорожном движении, — сообщили в Госавтоинспекции.

— Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится.
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В ГАИ Гродненской области прокомментировали информацию о том, что с 1 марта владельцы автомобилей, на которые не выдан допуск к участию в дорожном движении (т.е. с...
 
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