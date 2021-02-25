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ГАИ о «письмах счастья» за техосмотр: в ближайшей перспективе это невозможно
Источник материала: Onliner
В ГАИ Гродненской области прокомментировали информацию о том, что с 1 марта владельцы автомобилей, на которые не выдан допуск к участию в дорожном движении (т.е. с непройденным техническим осмотром), будут получать «письма счастья» с камер, работающих в автоматическом режиме. Если коротко: нет, с 1 марта таких писем ожидать не стоит.
— Разъясняем, что с 1 марта, действительно, вступают в силу изменения в кодексы и открывается лишь правовая возможность привлечения к ответственности не только за нарушения скоростных режимов и правил парковки камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за другие нарушения, такие как проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение рядности, а также эксплуатация автомобиля, не допущенного к участию в дорожном движении, — сообщили в Госавтоинспекции.
— Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится.
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