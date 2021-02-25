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В Армении военные потребовали отставки Пашиняна, сообщив, что «армия с народом». Премьер тоже обратился к народу
Источник материала: Onliner
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ Пашинян призвал своих сторонников собираться на улицы прямо сейчас и назвал заявление Генштаба попыткой устроить военный переворот.
Катализатором для заявления военных стала отставка первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна.
Почему? Пашинян,
Первый замглавы Генштаба Хачатрян, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» разорвалась на 10%, сказал: «Конечно, невозможно… Как?.. „Искандер“?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно».
В сегодняшнем
Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.
Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили „нападки“, направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.
Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.
В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.
Армия всегда была с народом, как и народ с армией».
Пашинян выводит людей на улицу. Об этом он заявил в прямом эфире в FB.
По словам премьера, армия не может митинговать. А народ должен выйти и поддержать его. Также Пашинян сообщил об освобождении от должности начальница Генштаба Оника Гаспаряна, подписавшего заявление.
Тем временем в Ереване люди выходят на улицу в поддержку заявления Генштаба ВС Армении и Гаспаряна.
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В Армении военные потребовали отставки Пашиняна, сообщив, что «армия с народом». Премьер тоже обратился к народу
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ...
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