В Армении военные потребовали отставки Пашиняна, сообщив, что «армия с народом». Премьер тоже обратился к народу

Источник материала: Onliner

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ Пашинян призвал своих сторонников собираться на улицы прямо сейчас и назвал заявление Генштаба попыткой устроить военный переворот.

Катализатором для заявления военных стала отставка первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна.

Почему? Пашинян, комментируя в интервью порталу 1in.am слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог бы использовать российские ракетные комплексы в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил, что тогда имеющиеся у Армении «Искандеры» не взорвались или взорвались лишь на 10%.

Первый замглавы Генштаба Хачатрян, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» разорвалась на 10%, сказал: «Конечно, невозможно… Как?.. „Искандер“?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно».

В сегодняшнем заявлении ВС Армении говорится: «Генеральный штаб Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили „нападки“, направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.

Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Армия всегда была с народом, как и народ с армией».

Пашинян выводит людей на улицу. Об этом он заявил в прямом эфире в FB.

По словам премьера, армия не может митинговать. А народ должен выйти и поддержать его. Также Пашинян сообщил об освобождении от должности начальница Генштаба Оника Гаспаряна, подписавшего заявление.

Тем временем в Ереване люди выходят на улицу в поддержку заявления Генштаба ВС Армении и Гаспаряна.