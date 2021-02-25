Что случилось с Цоем 30 лет назад? Собрали все версии смерти легендарного музыканта

Источник материала: Tut.by

Имя популярного музыканта Виктора Цоя сегодня снова на слуху, и дело не в очередном музыкальном трибьюте его песен. Неутомимый сын Виктора — Александр — забрасывает исками старого приятеля отца — гуру российского кинематографа Алексея Учителя.

Некоторое время назад режиссер предъявил на суд публики фильм «Цой», и теперь наследник знаменитого артиста требует переделать ленту с учетом пожеланий его семьи. Чем закончится эта эпопея пока неизвестно. Ясно одно: картина не оставляет равнодушными. К слову, экранная история «Цой» начинается с одного из самых загадочных эпизодов из биографии кумира миллионов — его смерти. Учитель показал свою версию кончины Цоя — ДТП по причине невнимательности. Но многие не верят в такое развитие событий и всерьез рассматривают совсем другие версии.

Версия сонная. Она же — официальная

Цой просто-напросто уснул. Музыкант возвращался с отдыха в Прибалтике. Беда произошла в считанные секунды. Его «Москвич-2141» на скорости 130 км/ч вылетел на встречку и протаранил рейсовый автобус. Кроме Цоя в той аварии никто не пострадал. А герой нового времени мгновенно погиб. По данным медэкспертов Виктор был абсолютно трезв, но слишком переутомлен. Из милицейского протокола:

«Столкновение автомобиля „Москвич-2141“ тёмно-синего цвета с рейсовым автобусом „Икарус-280“ произошло в 12 час. 28 мин. 15 августа 1990 г. на 35 км трассы Слока — Талси. Автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км/ч, водитель Цой Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть В. Р. Цоя наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал. …В. Цой был абсолютно трезв накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулём, вероятно, от переутомления».

— По моему субъективному мнению, Цой задремал за рулем. Погода тому способствовала. Это было обычное ДТП. Само происшествие случилось по вине Цоя. Я и не подозревала, что это дело станет таким громким. Журналисты приезжали со всего Союза, — говорила следователь ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрике Ашмане, которая расследовала ДТП.

Версия наркотическая

Есть и такое мнение: музыкант часто баловался травкой, вот и накануне трагедии переборщил. Коллеги Цоя по творческому цеху позже поделились историей о том, что перед аварией он очень сильно «накурился». А потом, ожидаемо, уснул.

— Есть такое выражение: «Кому выгодно?». КГБ тогда уже дышал на ладан, организация разваливалась, да и Цой не был таким уж диссидентом. Кроме того, 90-е — те, которые мы знаем, тогда еще не наступили. Поэтому нельзя говорить о том, что Цоя убрали по чьему-то заказу, к примеру, Айзеншписа. Тогда еще так дела не решались. Я знаком с рок-музыкантами, которые варились в той среде, и они сказали, что Цой перед аварией накурился травы. Насколько это правда, конечно, сейчас трудно сказать, — рассуждал экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский.

Версия музыкальная

Именно ее процитировал в своей картине Алексей Учитель. Еще в 2007-м авторы документального кино из цикла «Следствие вели…» предположили, что Цой мог попасть в аварию, когда решил переставить другой стороной кассету в своём магнитофоне и отвлекся от дороге. И кассета была непростая, а с демозаписью последнего альбома. Но гитарист «Кино» Юрий Каспарян задолго до выхода этого телеэфира опроверг этот миф:

— Говорят, что на месте аварии нашли кассету с демо «Чёрного альбома». Все было не так. Я специально приехал в Юрмалу с аппаратурой, с инструментами, и мы делали аранжировки для нового альбома. Когда доделали, я забрал кассету и поехал в Петербург. Я приехал утром, вечером узнал о случившемся. И поехал обратно. И кассета всё время была у меня в кармане.

Кстати, мать певца — Валентина Васильевна винила в смерти сына именно «Черный альбом». Она видела, насколько Виктор был поглощен работой над пластинкой, а потому предполагала, что в дороге он просто прокручивал в голове разные варианты одной из песен и отвлекся.

Версия политическая, с оттенком криминала

Есть те, кто считают: это был не несчастный случай, а самое настоящее убийство. В последнее время Цой привлекал слишком много нехорошего внимания управленцев, деятельность которых он смело критиковал в прогрессивной программе «Взгляд» и других интервью. Он был неудобен, хотя пока и не опасен.

Пусть даже и невольно, но стоял на баррикадах и вел за собой орду людей. Независимый технический эксперт Юрий Антипов считал, что музыкант точно не спал за рулем, ведь, судя по следам, машина была управляемой. К тому же, перед самым столкновением, «Москвич» стоял на месте и будто бы ждал автобуса. Да и травмы, полученные Цоем в аварии, не совсем характерны для спящего водителя:

— Могу предположить, что Цоя кто-то остановил, а потом привел в бессознательное состояние. Может, укол сделали, я не знаю. Ну, а затем нужно было только дождаться автобус, который почему-то ехал без пассажиров, и отправить машину под него. Это вполне могли быть люди из КГБ, из особого подразделения. Ведь тогда страна болела Цоем, он собирал стадионы. И в те годы, когда государство стояло на перепутье, человек, который мог повести всех этих людей «не туда», вызывал опасения. На это еще указывает и то, что машина Цоя пропала и не было проведено автоэкспертизы.

Версия «во всем виноваты безалаберные дорожники»

Эксперт Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Егор Голов после изучения техпаспорта дороги и схемы смертельного ДТП сделал вывод, что возможной причиной аварии стало отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и об опасном повороте, а также об ограничении скорости.

Предупреждающие знаки установили спустя некоторое время после трагедии. Только вот для неопытного водителя Виктора Цоя было уже слишком поздно.

Версия о том, как музыканта подвела техника

Генеральный директор центра независимых экспертиз Татьяна Потлачук считает, что автомобилист Цой не справился с управлением:

— Он точно не спал за рулем. Он сначала свернул на обочину, потом выровнялся, ехал прямо. Уснувший человек так не сделает. Авария произошла из-за того, что у Цоя что-то случилось со сцеплением. Но людей этот вариант не устраивает — ведь не может же такой человек погибнуть из-за того, что не справился с управлением. Люди хотят сенсации. Анализы взяли, алкоголя нет, значит, уснул. Для следствия весьма приятный вывод: «погиб — сам виноват». Это же ведь повод закрыть дело, сократить себе работу… Все банально. Нужно принять, что звезды тоже люди и даже могут обычным образом погибнуть.

Версия самоубийственная

«Больше надежд нету, скоро кончится лето» — пел Цой, записывая свой последний альбом. А потом неожиданно погиб, не дождавшись осени. «Мне не нравится то, что здесь было. И мне не нравится то, что здесь есть. Так была не была, прости и прощай».

Есть те, кто предполагают, что поэтому он гнал, что есть силы на не очень подходящем для этого авто? Может, поэтому даже не затормозил перед автобусом? Может, именно потому после его ухода случилась еще одна огромная трагедия: из жизни добровольно ушли несколько его преданных фанатов. Повторили путь кумира, которому наскучили деньги и слава?

В этом году голос многих поколений мог бы отмечать свой всего лишь 59-й день рождения. И вот уже более 30 лет Виктора Цоя нет среди живущих на земле. Но вот еще одна загадка: Цой все еще жив. И этот феномен никому и никогда не разгадать.